首屆波士頓台灣影展 紀錄片訴說生命故事

2019-04-29 19:36 中央社 新北29日電



「2019波士頓台灣影展」將於5月26日與27日於麻省理工學院開幕，新聞聯絡人蕭明華今天表示，影展選出6部具有生命反思深度的台灣紀錄片，為觀眾訴說生命故事，產生深度對話。

蕭明華今天透過新北市府表示，不能回台灣看影片的海外僑胞期盼看到台灣電影，引發波士頓青年舉辦影展的熱情，也希望讓影展更有世界性，讓亞裔社群和美國多種族族裔社會，能關注台灣電影，產生深度對話。

蕭明華說，影展團隊2019年初成立後，討論選出藝術成就高且觀眾喜愛的台灣新電影，希望回應海外僑社更創造台灣電影在美國東岸拓荒的可能。

蕭明華表示，第一屆波士頓台灣影展盼在波士頓打造台灣電影文化意象，建構多層次的生命對話空間。呈現台灣創作的自由和社會多元風貌，讓台灣紀錄片彼此激盪。

策展單位說，一共放映6部影片，剛好描述人生從年輕到死亡的不同階段的旅程。其中，「疾風魅影．黑貓中隊」和「我們的青春在台灣」，以告白青春為題，描繪相隔40年不同世代青年，為家國赴湯蹈火的情懷和大環境的無奈。

「後勁：王建民」和「紅盒子」以剖白夢想為題，述說中年成名後面對家庭矛盾和對理想的堅持；「那個靜默的陽光午後」和「看不見的台灣」，以明白慈悲的理念和幽默喜劇手法，表現超越生死和歷史創傷的精神關懷。

市府新聞局長蔣志薇今天表示，展影的6部片子中，「我們的青春在台灣」與「那個靜默的陽光午後」是從新北市紀錄片獎的短片獎金開始拍攝，並陸續在海外嶄露頭角，市府樂於與海外影展合作，推動城市交流。