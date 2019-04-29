影／美丹佛28車連環撞 直播拍到肇事卡車失控瞬間

2019-04-29 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



美國科羅拉多州丹佛70號州際公路在當地時間25日傍晚發生嚴重的連環車禍，造成4死6傷，1名YouTuber在事發當下，剛好正在現場進行直播，拍到失控的大卡車從他車旁呼嘯而過的瞬間，網友看到影片後都為他捏了一把冷汗。

這位名為喬許（Josh McCutchen）的YouTuber，25日正在車內透過自己的頻道「Burger Planet」，直播自己在70號州際公路上的旅程；影片中可見，事發當下，塞在車潮中的喬許正在和觀眾聊天，突然1輛白色大卡車從後方呼嘯而來，驚險擦過喬許的汽車，帶起滿天的塵囂，嚇得喬許在車內大叫，喬許接著趕緊往最近出口開去，同時也不忘將鏡頭轉向，直播路前方黑煙直衝天際的畫面。

這起意外生在科羅拉多州丹佛70號州際公路上，26日一輛大卡車高速衝入車陣，造成24輛汽車和4輛大卡車撞成一團，引發爆炸，而現場外漏的柴油和掉落的木材助燃，導致火勢失控快速蔓延，最高溫度估計達到攝氏1300度，連車體和路面都被熔化；這起連環車禍共造成4人不幸喪命，另有6人受傷。