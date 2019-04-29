加州海平面上升災害 恐超山火地震

2019-04-29 13:52 世界日報 編譯組／綜合報導



美國地質調查所（US Geological Survey）進行迄今內容最廣泛的研究顯示，加州海平面上升引發的災害，可能超過山火和地震，到本世紀末前引發的災害，可能會比加州史上最重的地震和山火更具破壞力。

此項研究論文日前發表在自然期刊的科學報告（Scientific Report）。研究人員利用一系列模式，按照海平面上升零至兩公尺（合6.6呎）的情境，研究海浪作用、潮水、海岸侵蝕和洪水的情況。他們還加入四種不同的暴風雨情境，即一般日常情況、典型年度暴風雨、20年一遇和100年一遇暴風雨。

例如，到2040年左右預計海平面僅升高0.25公尺，面臨洪水風險的加州人數看似不多。但若同時出現百年一遇的暴風雨，則將近有七倍的人處於危險境地。

若海平面升高兩公尺，並同時出現百年一遇暴風雨，洪水造成損失相當於加州生產總值6.3%。若屆時海平面升高兩公尺同時迎來典型年度暴風雨，約48萬3000名加州民眾和價值1190億元財產面臨風險，這些數字比加州現代史上代價最為慘重自然災害造成的損失還要高出數倍。1989年舊金山灣區地震造成100億元經濟損失，2017年加州各處的山火共計損失180億元。

科學家得出結論，當暴風雨來臨時，即使海平面同時僅出現小幅上升，也有可能淹沒多個社區。而海平面小幅上升通常被認為是進展緩慢的自然災害，未引起人們重視。

研究發現，到2100年會有50多萬加州人和價值1500億元的財產面臨沿海岸爆發洪水的威脅，潛在經濟損失相當於加州國內生產總值(GDP)的6%，屆時造成的損失會與卡翠娜颶風（Hurricane Katrina）和世界上一些最慘重災害的損失不相上下。相比此前一些僅考慮海平面上升的研究模式，這項研究認為面臨風險的人數會多出三倍。

此項研究首次同時著眼於，海平面上升和暴風雨侵襲疊加產生的後果，還對加州各地的海浪作用、懸崖遭侵蝕、沙灘面積縮小及其他海岸面臨的威脅考察，這些因素很少在同一個模式下研究。

科學家指出，當海灘面積持續縮小，猛烈暴風雨有可能更頻繁出現時，即使海平面小幅上升，也會導致加州每年都出現極端天氣。那些選擇在太平洋沿岸安家居住的數百萬加州人會受到很大影響。從南加州聖地牙哥縣到北加州漢保德縣（Humboldt County），海岸官員仍在努力設法解決海岸遭侵蝕和懸崖遭破壞的問題。