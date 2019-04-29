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餓死灰鯨 頻陳屍美西海岸

2019-04-29 13:47世界日報 編譯組／綜合報導

越來越多灰鯨（gray whale）餓死的屍體，出現在美西沿岸地區，究竟是怎麼回事？

科學家們近期發現，從下加州（Baja California）到普吉灣（Puget Sound），出現灰鯨死亡或飢餓營養不良跡象，目前不清楚確定的原因，但包括海水溫度改變、海中獵物減少、疾病等，都可能是變數。

洛杉磯時報報導，自1月以來，西海岸發現31隻灰鯨死亡，這是自2000年以來同期最多的。此外，數十隻灰鯨出現明顯營養不良跡象。戴維斯加大獸醫學院研究員Frances Gulland估計，至本季結束時，灰鯨死亡數恐達60或70。

美國國家海洋暨大氣管理局（National Oceanic and Atmospheric Administration，NOAA），擱淺的海洋哺乳動物助理協調員Justin Greenman說，灰鯨的死亡數可能會持續增加至5月，因這些動物持續從墨西哥溫暖的繁殖潟湖遷徙至北極區。

專家指出，世界各地目前有2萬7000多隻灰鯨，今年死亡數可能不會對該物種有嚴重威脅，但情況不容忽視。至目前為止，科學家們紀錄21隻死鯨，分別出現在長堤、洛杉磯、舊金山灣和加州沿岸其他地方，大多數並未成年，看起來是餓死的。

北灣蘇沙利度海洋哺乳動物中心（Marine Mammal Center in Sausalito）首席病理學家Padraig Duignan說，「牠們骨架愈來愈突出，體內缺乏大量脂肪。」沿著西海岸，瀕危的鯨魚出現率愈來愈高，這些鯨魚外觀更有稜角，頭後面的肌肉也變得更少。

研究下加州San Ignacio Lagoon灰鯨的海洋科學家Steven Swartz說，他的團隊今年觀察到23%的鯨魚很瘦，這個比率是平時的三倍多。

此外，海洋生物學家Alisa Schulman-Janiger表示，在洛杉磯海岸附近，與美國鯨魚協會合作的觀察人員，自去年12月1日起，已計算出有31隻小灰鯨向北遷徙，過去十年中，每年這時候看到的小灰鯨數量從28至164隻不等。

由於分娩需大量的脂肪，過瘦的鯨魚無法孕育小鯨。科學家們懷疑灰鯨的營養不良，是因去年夏天北太平洋和北極地區吃得不夠，這段時間牠們會耗費較多的卡路里，同時替前往下加州儲存更多體內資本。

但現在要確定根本原因，或了解是否成為長期趨勢恐為之過早。研究人員尚無法判斷這是供給還是需求問題。不僅如此，其他鯨魚物種似乎並未受到影響，這也加深科學家們好奇心。

鯨魚洛杉磯脂肪
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