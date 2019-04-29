麻疹疫情不絕 美洛縣逾600人被隔離

2019-04-29 13:40 世界日報 編譯組／綜合報導



麻疹疫情不斷爆發，洛杉磯縣日前要求洛杉磯加大、洛衫磯州大約1000名學生和教職人員居家隔離，截至28日為止，洛杉磯縣仍有約600多人被隔離。

儘管聯邦政府官員2000年宣布麻疹絕跡，但近期似乎捲土重來，至今年4月19日，全美已有626人罹患麻疹，是去年罹患該疾病1.5倍。

在加州，今年有38人被診斷出麻疹，隨著數字不斷攀升，洛杉磯時報整理一些麻疹相關問題，包括如何保護自己。

麻疹是高度傳染性病毒，疫苗問世前，美國幾乎每個孩子都被認為在15歲之前曾患過麻疹。

該疾病通過咳嗽、噴嚏傳播，即使病人離開房間，病毒也可生存長達兩小時。大多數患者出現類似感冒症狀且出現疹子，大部分治療後就痊癒。然約500罹患麻疹者中，有一人可能死於該疾病，千分之一人會出現腦炎、喪失聽力、肺炎、耳朵感染等併發症。

一般而言，五歲以下的兒童和20歲以上成年人更容易出現嚴重併發症。

麻疹疫苗是最有效的接種之一，可保護97%接觸麻疹者免於感染，在美國麻疹病患幾乎都未接種疫苗。

聯邦疾病防治中心（CDC）說法，疫苗接種後可持續數年，但在1963年至1967年期間接種過麻疹疫苗者，可能是打一種不起作用的疫苗。CDC建議這些人需重新接種疫苗。

此外在1957年以前出生者，可能曾罹患過麻疹，因尚未有疫苗。若擔心自己免疫力，可進行血液檢查諮詢醫師。

該疾病爆發，是因旅客從麻疹傳播國家感染麻疹病毒後帶回加州，洛杉磯麻疹傳播也與進出國際有關，但官員並未說明哪個國家。

由於疫苗覆蓋率下降，美國和國外麻疹疫情不斷升溫。

因患者在症狀出現前四天便有傳染性，相關人員須隔離所有未接種疫苗但可能已經接觸過患者的人，即使他們並無出現症狀。

至28日，洛杉磯加大有29名學生隔離，洛杉磯州大至26日約600名學生和工作人員仍被隔離。

CDC建議，對麻疹無免疫的成年人，至少需接種第一劑疫苗，這種疫苗可獲得93%免疫力。其他進出國際間、從事醫療相關工作者，應同時接種兩劑疫苗。