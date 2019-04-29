集步聲援台灣走入WHA 大紐約僑界響應

2019-04-29 13:08 世界日報 記者 世界日報 記者 朱蕾 ／紐約報導



「全民集萬步，走入WHA!」有百人參加，前外交官呂慶龍演講「疼惜臺灣、放眼國際」記者朱蕾／攝影 分享 facebook

為鼓勵大紐約僑界支持台灣參與世界衛生大會(WHA)的「全民集萬步，走入WHA!」活動，28日在紐約華僑文教服務中心統計後，共有90人參加，捐出超過301萬步。

駐紐約台北經濟文化辦事處副處長楊光彬表示，台灣曾以觀察員身分參與WHA，但如今已兩年未收到邀請，台灣衛生福利部啟動「全民集萬步、走入WHA」得到僑胞積極響應，參與者從21日至28日累計的步數將上傳到台灣衛福部，展現支持和力量。

台灣前駐法代表呂慶隆28日帶來關於協助台灣參與WHA的演講「疼惜台灣、放眼國際」，他表示，此次是他北美巡迴演講的第六場，「1990年代推動台灣重返聯合國時，我曾四次來紐約支援，很高興20年後再次到紐約，看到這裡的僑社、特別是新生代能很好地融入主流社會、參與公共事務」。

他說，在醫療照顧方面，台灣的健保從1995年至今非常成功；民眾的平均壽命從1950年代的54歲增加到現在的81歲；台灣的醫療照顧不應與國際社會分割，疾病沒有國界，醫療需要全球一起努力，台灣在醫療和公共衛生的改善經驗可以貢獻國際社會。

「希望台灣能成為WHA觀察員，知道困難重重，但不努力就會被遺忘，維持動能是必要的」；呂慶隆表示：「雖然國際社會對台灣不公平，但我們也不要悲觀，一方面強化自己的競爭力、提升醫療水準；另一方面對國際醫療有更多貢獻。」

他還說，海外僑胞多方關注台灣的發展，勇敢說出自己所知道的台灣；並邀請親朋好友到訪台灣，讓更多人了解和感受台灣。