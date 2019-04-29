美反猶仇恨犯罪 去年激增57%

2019-04-29 12:55 世界日報 編譯 世界日報 編譯 李京倫 ／綜合28日電



加州聖地牙哥附近波威市(Poway)猶太會堂27日發生的槍擊案，凸顯近年來美國反猶太仇恨事件迅速增加。

六個月前，賓州匹茲堡「生命樹」(Tree of Life)猶太會堂才發生過美國史上猶太社區最致命掃射攻擊事件，共釀11死和六傷。案發當時，槍手曾高喊：「所有猶太人都該死。」

國際性猶太人非政府組織「反誹謗聯盟」1979年開始從警方、受害者說法和新聞報導中，觀察美國反猶太事件。最嚴重的是1994年，發生2066起事件。到2013年，事件總數降為751起，但從這一年開始，便逐年增加。

2018年反猶太仇恨事件增幅最大，年增57%，共發生1896起，以「騷擾」為最大宗，年增41%，達1015起，包括163起針對猶太社區中心和會堂的炸彈威脅。「破壞公私財產」年增86%，達952起。「身體攻擊」則年減47%，從36起減為19起。

反誹謗聯盟主席葛林布拉特說：「27日這起槍擊案提醒我們，反猶太主義危害久遠。我們必須記取教訓，根除這股恨意。各種宗教的信徒不該為了前往敬拜場所而恐懼，我們得說『我們受夠了』。」

此外，聯邦調查局(FBI)去年11月公布的報告顯示，2017年美國仇恨犯罪案件年增17%，達7175起，其中，反猶太犯罪年增37%。

另外，洛杉磯2018年仇恨犯罪案件刷新最高紀錄，達289起，年增近13%，主要對象之一就是猶太教徒。