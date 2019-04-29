加州猶太會堂濫射槍手 疑貼反猶公開信批川普

2019-04-29 12:54 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合28日電



民眾27日聚集在美國賓州匹茲堡市生命樹猶太會堂外，為當天加州波威市哈巴德猶太會堂槍擊案受害者守夜。生命樹會堂六個月前發生槍案，造成11人死亡。 美聯社 分享 facebook

19歲的聖馬可斯加州州立大學(CSUSM)護理系學生厄尼斯特(John Earnest)27日持搶闖進加州聖地牙哥郡波威市(Poway)一座猶太會堂濫射，造成一名婦女死亡、三人受傷，他做案前疑上網張貼反猶太公開信，指川普總統為「擁護猶太復國主義者、愛猶太人的叛徒」。

這封4000字的公開信在猶太會堂槍擊案約一小時前，出現在原始碼儲存平台Pastebin，隨後轉貼到極右派論壇；信中與兇嫌同名的人自稱信奉白人至上主義，痛恨猶太人，半年前賓州匹茲堡生命樹(Tree of Life)猶太會堂的11人死亡悲劇，以及紐西蘭3月中的兩起清真寺50死慘案，讓他受到啟發。

信中指川普「代表擁護猶太復國主義者、愛猶太人、反白人至上主義、叛逆的混蛋，別開玩笑了！」

警方正在查證此信作者是否為兇嫌本人，警長高爾(Bill Gore)說：「此前沒有主要執法部門與厄尼斯特接觸，我們正在尋找數位證據並檢查這封信的可信度。」

信中提及上月24日的艾斯康迪多(Escondido)清真寺縱火案；警方已著手追查，厄尼斯特是否犯下這起無人受傷的縱火案。

厄尼斯特駕車逃逸時，會堂內一名下班的邊界巡邏探員上前追捕並開槍，雖未擊中兇嫌但打中他的車。

川普推文感謝這名探員阻止兇手逃跑，寫道「他可能在休假，但執法本能未歇」。

警方27日傍晚封鎖案發會堂西南方約七哩處的街道，搜索據信為厄尼斯特的住所。

牧師凱爾(Zachary Keele)證實，厄尼斯特是艾斯康迪多信正長老會(Orthodox Presbyterian Church)成員，他形容厄尼斯特「犯下可悲的惡行」，令人震驚。

厄尼斯特2017年以GPA 4.31畢業於卡梅爾山(Mt. Carmel)高中，游泳等體育表現出色，還會彈鋼琴，父親則是該校科學教師。