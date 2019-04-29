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加州猶太會堂槍擊案…女子擋彈身亡 他槍下逃命

2019-04-29 12:51世界日報 編譯陳韻涵／綜合28日電

女子為保護拉比而死。美聯社
女子為保護拉比而死。美聯社
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加州聖地牙哥郡波威查巴德(Chabad of Poway)猶太會堂的拉比葛斯坦(Yisroel Goldstein)27日遭槍擊受傷後，忍痛疏散會眾並在安全處繼續宣道撫慰人心；他事後受訪說，當時兇嫌的槍奇蹟般卡住了，恐怖主義不會得逞；這場攻擊唯一死者洛莉‧凱伊(Lori Kaye)在兇手持槍口指向拉比時，挺身擋在兩人中間而胸部中彈，送醫不治。

葛斯坦在槍擊案翌日接受「今日」(Today)節目訪問，憶述槍案當時情況，說他一如往常走進會堂卻聽到巨響，以為桌子翻倒或有人摔跤。

但當他轉身，驚覺情況不妙，「我與這個恐怖主義謀殺者面對面，他拿著(AR-15)步槍，盯著我看」。

他說，兇嫌戴著墨鏡，「我看不到他的眼睛，也看不見他的靈魂」，但「此生無法將這張臉從腦海中抹去」。

葛斯坦接著說，兇嫌不發一語，「當他看見我，開始朝我開槍，我舉起雙手試圖自保，手指因此受傷；隨後，槍奇蹟般卡住了」。

葛斯坦在槍擊案發生後，告訴會眾「我們是昂首挺胸的猶太人，不會被任何人擊倒，恐怖主義也打不倒我們」。

60歲的凱伊在兇手朝拉比開槍時，跳到兩人中間而中彈，重傷不治；她的朋友羅內特‧雷弗(Roneet Lev)聞訊趕到會堂，說與拉比認識33年的凱伊當天是去緬懷去年11月逝世的母親。

凱伊的醫生丈夫聽聞槍擊案趕到事發會堂，準備替重傷者實施心肺復甦術(CPR)；雷弗說，當他得知傷者是妻子時，一度昏倒。

此案另兩名傷者分別是腳部與臉部受傷的八歲諾雅‧達漢(Noya Dahan)，以及為了保護她而遭流彈波及的34歲表哥裴瑞茲(Almog Peretz)；裴瑞茲目睹兇手將槍口轉向小孩，他朝小孩大喊並將小孩帶離現場，「若不是兇手的槍卡彈，可能會有孩子受傷」。

拉比事後說，他的孫女也在會眾中，他不顧一切帶著一群孩子往外衝，再返回會堂內疏散其他人。

另外，一名父親聽見槍聲後，急忙翻倒一張桌子，待槍聲停歇後護送兩個孩子到戶外安全處。

仇恨攻擊中受傷，拉比稱恐怖主義不會得逞。美聯社
仇恨攻擊中受傷，拉比稱恐怖主義不會得逞。美聯社
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槍擊恐怖主義猶太
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