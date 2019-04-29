致命「接吻蟲」北遷 紐約民眾小心防範

2019-04-29 12:44 世界日報 記者 世界日報 記者 黃伊奕 ╱紐約報導



聯邦疾病防治中心(U.S. Centers for Disease Control and Prevention)日前發出警告，曾廣泛遍布於北美南部以及中部的致命「接吻蟲」(Kissing Bug)已逐漸向北遷移，現已在賓州被發現，提醒紐約民眾注意防範。

雖然接吻蟲名字聽上去浪漫，但其實它是查加斯病(Chagas disease)的傳播載體，一旦感染，患者有可能心力衰竭或中風死亡；過去全美有約30萬人因被接吻蟲叮咬而染病。

據悉，接吻蟲很愛在人們睡覺時咬人的嘴唇和臉部，並將具有傳染性寄生蟲克氏錐蟲(Trypanasoma cruzi)的糞便排洩在人被咬的傷口中，使糞便中的寄生蟲進入人體血液，並在心臟部位大量繁殖，最終感染查加斯病。

接吻蟲近期已在賓州被發現，同時相信新州已有，但一年前北美地區從未發現過接吻蟲；疾病防治中心表示，如果查加斯病得不到治療，那麼這種感染將伴隨宿主終身，甚至危及生命。

據悉，查加斯病分急性與慢性期，急性時患者血液中寄生蟲數量雖多，但患者要麼沒症狀，要麼出現一些輕微症狀如發燒、頭疼、疲勞、皮疹、以及被傳播部位出現腫脹等；如果患者在該階段使用針對性抗寄生蟲藥物，治愈率可達60%至90%。

而慢性階段，寄生蟲會進入心肌和消化肌，30%的患者會發生心臟擴大、心律失常或食管和結腸擴大，導致中風或心臟停，在此階段藥物無法治愈；目前還沒有針對該種疾病的疫苗。

因該蟲容易居住在建築不佳的房屋墻壁或屋頂裂縫中。疾病防治中心表示，民眾可採用以下幾種方式保護自己免受接吻蟲侵害：密封房屋周圍的裂縫；不要在房子附近安裝庭院燈，以免吸引蟲子；晚上讓寵物在室內睡覺；經常清理房屋附近的灌木或石堆；通過殺蟲劑或改善家庭環境來控制傳播幼蟲。