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西方吃貨：「原汁原味」就是中餐好滋味

2019-04-29 10:22世界日報 記者羅曉媛╱華盛頓報導

「和許多美國人一樣，我和中餐的緣分從很小就開始。」當過廚師、開過餐館，在餐飲業摸爬滾打25年，但華盛頓郵報美食專欄作家哈格多恩(David Hagedorn)憶起和中餐的相識，就好像發生在昨天。

在賓州匹茲堡成長，因為當地的鋼鐵工業，人們從世界各地來此工作，他有機會品嚐不同文化的美食。哈格多恩說，川菜館早在1970年代就開到匹茲堡，與他熟悉的廣東菜或美式中餐相比，那家川菜館像為他打開了新世界的大門；之後從事餐飲，讓他接觸到更多菜系，四川，雲南、維吾爾等都讓他大開眼界。

說到中餐在美國的未來，他認為這只是不斷教育和接觸的問題，人們願意嘗鮮，中餐廚師若認為「原汁原味」很重要，就該堅持這一理念，然後給食客一些時間去適應、欣賞。另一方面，隨著第二、三代的亞裔子弟投身餐飲，兼具美國經驗和亞裔背景，更能截長補短。

專注高級餐飲的食評家奧提茲(David Ortiz)，大華府出生、長大的他，自詡資深吃貨和不同文化愛好者，六歲就吃中餐，還在中餐雲集的紐約、舊金山各住過五年，平常也經常到亞洲出差旅行，所以「原汁原味」的中餐，很合他口味。

談及中餐廉價與高檔化的掙扎，奧提茲說，高檔餐廳有團隊花一整天時間專注做一道能觸及心靈的菜品，而在街角由爸爸媽媽經營的家庭餐館，他們也花一整天和同樣的專注去做菜，即使呈現效果不同，「味道在那，也能給你同樣的觸及心靈的體驗。」他說，無論菜品來自哪種文化，這種觸及心靈的體驗是相通的。

來自其他國家的新興美食初來乍到本地市場，通常會從「廉價」開始，但世界任何地方、任何菜系都會有高端菜，也都能被提升——意味著加大對食材、裝潢、服務的投入。

奧提茲說，「高檔的用餐體驗要花費更多，就好比某街角買份四元漢堡，或在高檔餐館花40元買份漢堡，但你知道為什麼會多付錢。所以對那些講究食材、精心烹製、用心和成本堪比高檔餐廳，但仍賣的很便宜的餐館，我們應心懷感激。」

華盛頓郵報亞裔
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