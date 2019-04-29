東方吃貨：「老菜式新口感」抓住你的胃

2019-04-29 09:36 世界日報 記者張晨╱紐約報導



亞洲美食行銷專家陳鮑慧珊(Wendy Chan)，是蒐集百位明星廚師食譜「新亞洲菜」(New Asian Cuisine)共同作者，也是美國烹飪協會(American Culinary Federation)認證委員之一。她說，發揚傳統也要講求包裝，如何在傳統和創新中找到平衡，是餐飲企業的必修課。

陳鮑慧珊指出，每道菜背後都有一段歷史，廚師前仆後繼的從上一代手裡接過技巧，根據地區與時代需要加以創新和改良，縱然歲月中累積了刻板印象，但隨著餐飲投資的湧入，美國的中餐業者不斷從經營中獲取變革心得，培養塑造品牌「特立獨行」的野心。

她說，以前最好的餐廳在唐人街，現在好吃的中餐館散落在不同社區中，豐富的菜式配合創意點子，耳目一新。根據多年食品行銷經驗，她表示，美國人並不偏愛某類食品，更希望吃到一些有溫度有情感的食物；在大城市，想吃到世界美食很容易，但真正有故事的餐館卻屈指可數，這就是為什麼中華傳統小吃能站穩腳跟。

陳鮑慧珊表示，如今中餐趨勢是年輕的創業者不再中規中矩，而是後台操作更簡單和流水化；但這並不代表質量的下降，而是在原材料準備上需更費精力。「新式中餐更偏愛手工製作和加工」，通過統一的手工製作和加工處理原材料，統一配送每一家連鎖店所需要的食材和醬汁等，保證各分店的口感一致。在中國很多的連鎖店都採用這樣的管理模式，使小吃店能像麥當勞一樣經營，縮短烹飪及上菜時間，也提高了店面的翻桌率。

許建南的個人部落客「紅燒」(Red Cook) 有近150道原創譜，並獲有美食屆的「奧斯卡」之稱的詹姆斯比爾德基金會(James Beard Award)個人美食部落客大獎。他說：「許多人認為，現如今中餐的創意是『中食西烹』，但其實中餐最討喜的部分則是烹調方法」，許建南表示，真正有經驗的廚師都在尋找新食材，新式中餐廳也以加入本地食材的「老菜式，新口感」為主要趨勢。比如在傳統「京糕梨絲」中加入奶油果，中和梨和山楂的甜膩；再比如在糖醋排骨加入濃香咖啡，保證老食客喜愛的同時，讓老菜色有新味道，抓住新食客的味蕾。