一碗「九層塔蛤蠣湯」… 出身台灣移民家庭王凱傑感動「地獄廚神」

2019-04-29 09:35 世界日報 記者 世界日報 記者 劉晨懿之 ／麻州報導



出身台灣移民家庭、在波士頓地區生長的王凱傑(Jason Wang)曾經迷茫人生方向，大學換過五次專業，最後選擇當音樂老師。從小愛好烹飪的他，2017年參加美國烹飪實境秀「廚神當道(MasterChef)」拿下亞軍，在台灣播出後爆紅，被譽為「台灣之光」。現在，王凱傑希望將台灣味道帶到美國，將創新台菜推廣到全世界。

美國參賽紅回台灣王凱傑談創新台菜。圖／取自節目 分享 facebook

廚藝選秀 用「台灣味道」征服美國人

王凱傑在「廚神當道」的表現，觀眾印象最深的，應該是一碗「九層塔蛤蠣湯」讓主裁判、外號「地獄廚神」的拉姆齊(Gordon James Ramsay)飆髒話盛讚。當時他哽咽地說，這是童年物質不豐的餐桌回憶，感動全場。

回憶參賽，王凱傑說，最大的收穫是增加廚藝的自信，認識自己態度認真、切菜擺盤精細的優勢，給了他做精緻高檔菜式的勇氣。王凱傑作為第一位台裔參賽者，表現亮眼，電視台也邀他赴台，為他量身製作美食節目「傑出任務」。

喜歡美食的他，白天到菜市場「搶菜」，晚上到夜市嘗小吃，還特意尋找在美國吃過的「台灣味道」做比較。說起在台灣吃到的花枝羹米粉豐富的口感，王凱傑眼中都放著光。他說台灣人很會吃，且懂得挑好吃的，美食知識豐富，每個攤位或店面一般都專注一種美食，因而台灣小吃多是千錘百煉而來的美味。

相較早期中餐在美國，為打開市場，菜單都是混搭，從粵菜的撈麵、燒臘，北京烤鴨，到台灣米粉，甚至融合受歡迎的東南亞菜餚。當下回看，他認為這種選擇或許是個錯誤。當前很多台菜館菜單選項太多太雜，他建議可去掉一半菜式，專注於台灣特色菜。

美國參賽紅回台灣王凱傑談創新台菜。圖／取自節目 分享 facebook

創新台菜 忍痛辭教職、專心做烹飪

王凱傑從小就喜歡吃，美食記憶力強，但對美食的回憶並不是來自中餐館，而是祖父母和媽媽做的菜。他說，爺爺奶奶、外公外婆來自北京和上海，在他兒時都曾一起住。老人家搬走後，家中餐桌不再那麼豐富，他開始幫母親做飯。

母親是營養師，常搭配各國食材來均衡營養，給了王凱傑很多創作靈感。高中樂團巡演和出國旅遊經歷，接觸到各國美食，為他的創新台菜打下基礎。概念是用各國食材結合台菜的料理方式，或用不同手法處理台灣食材。例如他喜歡的九層塔，在台灣不會用來做甜點，但他做成糖漿放在刨冰上，成為創意。

性格開朗的王凱傑談到美食笑容洋溢，但講到離開他喜愛的教師崗位，他含淚說，「廚神當道」賽後，他暫時停職去台灣，學生們卻貼心鼓勵他「把握機會」，令他十分感動。去年8月，終下決心辭去音樂教師一職。

受訪時正在麻州劍橋市成人中心教授烹飪課，王凱傑說，他喜歡當老師，因為可以助人，未來將結合廚藝和教學，推廣中餐及健康美食。