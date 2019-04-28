美加州傳宗教仇殺 涉及反猶太主義

2019-04-28 18:43 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



美國加州聖地牙哥市的猶太會堂爆出槍擊案，導致1死3傷，槍手則很快落網。(photo by 網路截圖) 分享 facebook

斯里蘭卡連環爆的傷痛尚未撫平，全球宗教仇恨攻擊又再添一樁！美國加州聖地牙哥28日傳出猶太會堂發生槍擊案，導致1死3傷，槍手是一名19歲青年，在案發後很快就被捕。對於全球宗教性仇恨案頻傳，致力於對抗反猶太主義的聯盟主席布拉特表示，這無疑是一起應該被譴責、極端反猶太主義的攻擊案。

時間點敏感

根據《英國廣播公司》報導，美國加州聖地牙哥市於28日早上傳出，一名19歲青年手持恐怖主義最愛用的突擊步槍AR15，闖入該市的猶太會堂進行掃射，導致1人當場死亡，另外3人受傷，其後送往醫院生命狀態保持穩定。

這起槍擊案的槍手很快被起底，在社群媒體上留下過不少「作案宣言」以及仇恨言論，加上槍擊案地點在宗教意涵深的猶太會堂，而距離上週的斯國連環爆時間點近而敏感，導致死傷人數雖不算太多，但卻深受全球焦點關注。

美國總統川普同日也表慰問，他說：「整個美國都應該為失去寶貴生命而哀悼，並與猶太社區團結一致，任何高舉反猶太主義，或是類似涉及宗教仇恨的動作都不該出現。」

模仿宗教仇殺？

據《紐約時報》報導，致力於對抗反猶太主義的反誹謗聯盟主席布拉特受訪時表示，這起槍擊案絕對是宗教性仇殺，動機也可能是受到前陣子的宗教攻擊所影響，而選擇模仿性的涉案，無論後續調查的結果為何，只要涉及宗教仇視的極端性攻擊都該被譴責。

此外，這起事件在美國也被與去年10月在匹茲堡猶太會堂所發生的槍擊案做出聯想，當時槍手掃射導致11死、6傷，寫下反猶太極端主義的最慘烈喋血案，因此，本次聖地牙哥案深受該國高層重視，擔憂會是匹茲堡案重演。

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