2020美國大選 習近平舉足輕重

2019-04-28 14:38 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



2020美國大選，候選人與中國國家主席習近平的關係可能是制勝關鍵。26日，拜登宣布參選民主黨候選人的隔日，川普發表言論表示，無法對付習近平是拜登的弱點。但事實上拜登在歐巴馬執政期間與當時仍是副主席的習近平打過不少交道。川普的話也凸顯了中美關係的至關重要。

中美關係大轉變

據《CNN》報導，川普對拜登的質疑意味著與中國的關係在政治上的重要意義。無論最終民主黨的候選人是否為拜登，他們都必須擬出一套應對中國的有效政策，才能與川普競爭。

《CNN》指出，多年來美國的政策一直著重於管理中國與全球經濟體的接軌情形，以避免華盛頓與北京之間的霸權對抗。但在習近平的領導下，中國一直在壯大軍事實力，並在歐洲與非洲擴大政治與經濟影響力。川普退出跨太平洋夥伴關係協議後，也阻礙了美國建立對其有利的區域貿易協定與監控網絡系統。

拉攏習近平

川普對中國的態度相當多變。他在競選活動中抨擊過去幾任總統讓中國企業搶走美國工業領域數以百萬的工作機會。上任他後也因對中國商品徵收高達2500億美元的關稅，製造了與中國的緊張關係。

不過據《南華早報》報導，川普卻一直與習近平維繫著良好關係。川普曾在2017年訪中時稱習近平的權力為「王權」，因為他能夠終身為主席。川普的考驗在於與習近平的交情是否能為美國帶來實際的好處。若近期與中國的貿易談判順利，將能讓他在連任競選中大大說嘴。

這樣的情勢也迫使拜登採取與川普類似的二元政策，一方面增進與習近平的關係，一方面對中國的貿易行動、人權問題、南海領土主權爭議等等採取強硬的態度。

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