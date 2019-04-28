19歲的白人仇恨濫射 加州猶太會堂1死3傷

2019-04-28 14:48 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合27日電



加州聖地牙哥附近的猶太會堂在踰越節遭槍擊後，大批警力趕到，封鎖附近交通。 歐新社 分享 facebook 加州聖地牙哥市附近的一座猶太會堂27日發生槍擊案，一名19歲的白人至上主義男子，在踰越節最後一天，向正參加踰越節禮拜的會眾開槍，造成一名婦女喪生，三人受傷，幸而傷勢穩定；槍案發生不久，兇手即被捕。

川普總統和其他民選官員同聲譴責這種反猶太仇恨罪行。

事件發生於美西時間上午11時30分左右，在波威市(Poway)的猶太會堂；兇嫌厄尼斯特(John Earnest)住在附近的潘納斯基多農場地區。

有關當局正調查他的社群媒體帳戶，以及他發動攻擊前所寫的反猶太「公開信」，並搜查他的住所。

警方說，嫌犯開車逃離現場時，會堂內一個下班的邊界巡邏探員開槍，沒有擊中兇嫌，可是打到他的車。

兇嫌隨後打911電話通報發生槍擊事件，一名警察開車趕到時，他把車開到路旁停下來，高舉雙手跳下車，立刻束手就擒。

警察在他的汽車乘客座發現一把步槍；警方表示，作案使用的是一把AR型式的攻擊武器。

厄尼斯特的「公開信」已在社群媒體流傳；他在信中自稱是「歐洲裔男子」，痛恨和厭惡猶太人，而六個月前一名男子在匹茲堡一所猶太會堂開槍殺害11人，以及上個月一名男子在紐西蘭兩座清真寺開槍殺害50人的事件，使他受到啟發。

他說，他是護理學生，會彈鋼琴，「證明每個人都能做這種事情」。

他也自稱上個月曾試圖燒毀艾斯孔迪多市一座清真寺。清真寺在清晨3時15分起火時，裡面有七個人，幸好有個人醒著，把大家叫醒一起滅火。縱火的人在清真寺車道留下字條，提到紐西蘭屠殺事件。

猶太會所會眾蜜諾‧安瓦利(Minoo Anvari)說，事發時她的丈夫正在會堂裡面，打電話告訴她有個兇徒在裡面叫囂咒罵開槍。

目擊者說，一名教士的手被擊中，受傷後仍繼續講道，並鼓勵會眾保持堅強。

住在會所對街的一名男子說，他聽到有人大叫「警察」，接著聽到三、四發槍聲，看到有人躲在旁邊一座教堂停車場電箱後面。他知道出了事，馬上回到屋內緊閉門窗。

警方中午時分發出通告，警告民眾小心猶太會堂附近有個帶著槍的男子，並要民眾避開這個地區，讓警察安全的執行任務。

川普總統在白宮表達對死傷者及其家屬的關心。他說：「我對那些受到影響的人表達最深切同情。目前看起來像是仇恨犯罪。」 加州猶太會堂發生槍擊事件 路透社 分享 facebook