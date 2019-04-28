親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

「不可能支持郭台銘」 蔡正元：和他弟弟有血海深仇

19歲的白人仇恨濫射 加州猶太會堂1死3傷

2019-04-28 14:48世界日報 編譯黃秀媛／綜合27日電

加州聖地牙哥附近的猶太會堂在踰越節遭槍擊後，大批警力趕到，封鎖附近交通。 歐新社
加州聖地牙哥附近的猶太會堂在踰越節遭槍擊後，大批警力趕到，封鎖附近交通。 歐新社
分享
加州聖地牙哥市附近的一座猶太會堂27日發生槍擊案，一名19歲的白人至上主義男子，在踰越節最後一天，向正參加踰越節禮拜的會眾開槍，造成一名婦女喪生，三人受傷，幸而傷勢穩定；槍案發生不久，兇手即被捕。

川普總統和其他民選官員同聲譴責這種反猶太仇恨罪行。

事件發生於美西時間上午11時30分左右，在波威市(Poway)的猶太會堂；兇嫌厄尼斯特(John Earnest)住在附近的潘納斯基多農場地區。

有關當局正調查他的社群媒體帳戶，以及他發動攻擊前所寫的反猶太「公開信」，並搜查他的住所。

警方說，嫌犯開車逃離現場時，會堂內一個下班的邊界巡邏探員開槍，沒有擊中兇嫌，可是打到他的車。

兇嫌隨後打911電話通報發生槍擊事件，一名警察開車趕到時，他把車開到路旁停下來，高舉雙手跳下車，立刻束手就擒。

警察在他的汽車乘客座發現一把步槍；警方表示，作案使用的是一把AR型式的攻擊武器。

厄尼斯特的「公開信」已在社群媒體流傳；他在信中自稱是「歐洲裔男子」，痛恨和厭惡猶太人，而六個月前一名男子在匹茲堡一所猶太會堂開槍殺害11人，以及上個月一名男子在紐西蘭兩座清真寺開槍殺害50人的事件，使他受到啟發。

他說，他是護理學生，會彈鋼琴，「證明每個人都能做這種事情」。

他也自稱上個月曾試圖燒毀艾斯孔迪多市一座清真寺。清真寺在清晨3時15分起火時，裡面有七個人，幸好有個人醒著，把大家叫醒一起滅火。縱火的人在清真寺車道留下字條，提到紐西蘭屠殺事件。

猶太會所會眾蜜諾‧安瓦利(Minoo Anvari)說，事發時她的丈夫正在會堂裡面，打電話告訴她有個兇徒在裡面叫囂咒罵開槍。

目擊者說，一名教士的手被擊中，受傷後仍繼續講道，並鼓勵會眾保持堅強。

住在會所對街的一名男子說，他聽到有人大叫「警察」，接著聽到三、四發槍聲，看到有人躲在旁邊一座教堂停車場電箱後面。他知道出了事，馬上回到屋內緊閉門窗。

警方中午時分發出通告，警告民眾小心猶太會堂附近有個帶著槍的男子，並要民眾避開這個地區，讓警察安全的執行任務。

川普總統在白宮表達對死傷者及其家屬的關心。他說：「我對那些受到影響的人表達最深切同情。目前看起來像是仇恨犯罪。」

加州猶太會堂發生槍擊事件 路透社
加州猶太會堂發生槍擊事件 路透社
分享

加州聖地牙哥附近的猶太會堂在踰越節遭槍擊後，大批警力趕到，封鎖附近交通。 歐新社
加州聖地牙哥附近的猶太會堂在踰越節遭槍擊後，大批警力趕到，封鎖附近交通。 歐新社
分享

猶太警察
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

法前駐美大使：美媒對川普歇斯底里但美國的危機非川普

2019-04-28 13:17

可怕！西雅圖起重機墜落 砸毀5車導致4死多傷

2019-04-28 09:05

紐約花人民血汗錢建新地標 經濟效益待檢驗

2019-04-28 09:49

白宮讓步 允前人事主管到國會作證

2019-04-28 14:44

2020美國大選 習近平舉足輕重

2019-04-28 14:38

川普砍勞檢經費 工傷恐攀高

2019-04-28 14:02

華麗轉身！紐約機場航廈變酒店 美爆

2019-04-28 14:02

運動會場一地兩用差點延期 核桃警消禮讓成全

2019-04-28 12:26

空服罷工 旅遊險未必全管用

2019-04-28 12:24

油價持續漲 華人苦不堪言

2019-04-28 12:22

4月底罕見大雪 芝城重回冬季

2019-04-28 11:54

他開車嚼薯餅員警卻說他講手機？ 駕駛挨罰上訴討回公道

2019-04-28 10:48

影／美國海軍隱形戰艦詹森號下水 前第一千金擲瓶

2019-04-28 10:29

美國退出聯合國武器條約 歐盟砲轟

2019-04-28 10:07

教宗登高一呼 慷慨捐1558萬元助困在美墨邊界移民

2019-04-28 08:57

加州猶太會堂傳槍擊案 市長：1死3傷

2019-04-28 05:57

美大學招生舞弊案 中國家庭賄賂近2億元金額居冠

2019-04-27 19:37

高中校報揭女生拍色情片 引發新聞自由爭論

2019-04-27 15:38

川普批2020大選對手出新招 自稱年輕諷拜登太老

2019-04-27 15:01

川普退出限武條約 眾院痛批外交當籌碼討好槍協

2019-04-27 14:45

3年前把川普送進白宮 NRA影響力明顯減弱

2019-04-27 14:26

宣布參選24小時內 拜登募款近2億元超越對手

2019-04-27 14:24

維州種族暴動被指失言 川普：兩邊都有好人

2019-04-27 14:23

美麻疹疫情西進 洛杉磯2大學逾900人檢疫

2019-04-27 13:33

川普砍勞檢經費 工傷意外可能攀高

2019-04-27 12:15

紐約市政廳前貨車自燃 嚇壞路人

2019-04-27 12:08
看更多

熱門文章

斯里蘭卡男教堂門口擋下炸彈客 救了600人

2019-04-27 21:29

4千隻蛆蟲寄生吞噬 他的頭破洞腦外露當「殭屍」

2019-04-27 18:23

美國19歲辣模超翹美尻被喊假 親找醫師「驗貨」還清白

2019-04-28 09:23

誰跟俄國這麼麻吉？普亭：全球元首裡 只有「他」記得我生日

2019-04-28 10:00

可怕！西雅圖起重機墜落 砸毀5車導致4死多傷

2019-04-28 09:05

影／超會生！她39歲育有38名子女 生活苦中帶樂

2019-04-27 17:01

羅馬「破敗」垃圾滿地還收高觀光稅 遊客氣噗噗

2019-04-28 08:59

想成為下個馬斯克？ 先有這4項人格特質

2019-04-27 14:08

福特振衰起蔽 擠下特斯拉！奪回美車市二哥寶座

2019-04-27 21:06

美股多頭上攻…看蘋果財報

2019-04-28 00:50

日本10天連假展開！機場、提款機人全擠爆

2019-04-27 21:36

美大學招生舞弊案 中國家庭賄賂近2億元金額居冠

2019-04-27 19:37

日本改朝花費天價 國家支出166億日圓

2019-04-28 06:53

十年前投資微軟股票1,000美元 現在可以回收這麼多

2019-04-27 23:04

美制裁伊朗斷中國油源 普亭：俄將滿足中國原油需求

2019-04-27 17:16

遭制裁仍取得禁運品？戴姆勒：不知金正恩的禮車從哪來

2019-04-27 17:32

南韓民眾5月黃金連假 海外旅行首選台北

2019-04-27 16:29

Uber將上市 被趕下台的CEO獲1639億

2019-04-27 15:40

法前駐美大使：美媒對川普歇斯底里但美國的危機非川普

2019-04-28 13:17

影／FBI局長控中國：動員社會來竊取美方資產

2019-04-27 18:02

高中校報揭女生拍色情片 引發新聞自由爭論

2019-04-27 15:38

紐約花人民血汗錢建新地標 經濟效益待檢驗

2019-04-28 09:49

恐攻疑凶拒捕自爆 斯里蘭卡15死

2019-04-28 00:49

加州猶太會堂傳槍擊案 市長：1死3傷

2019-04-28 05:57

駕駛92萬現金掉滿地 民眾搶光僅找回1/4

2019-04-28 09:29

爆炸案外的斯里蘭卡是眼角膜捐贈大國 近9萬片惠及全球

2019-04-28 10:08

西班牙內陸人口老化空城多 卻可能左右選舉結果

2019-04-28 11:11

油價持續漲 華人苦不堪言

2019-04-28 12:22

影／美國海軍隱形戰艦詹森號下水 前第一千金擲瓶

2019-04-28 10:29

油價周線大跌 川普攬功遭打臉

2019-04-27 23:09

智利1萬5600年前人類腳印 據信美洲最古老

2019-04-27 17:31

星期人物／李顯龍接班人 助星國度過金融海嘯

2019-04-28 00:49

教宗登高一呼 慷慨捐1558萬元助困在美墨邊界移民

2019-04-28 08:57

台灣觀光推廣路演 首爾弘大區登場

2019-04-27 19:30

阿嬤也ok！南韓少子化衝擊在地小學 改招高齡學生

2019-04-28 10:45

拜耳收購孟山都案 逾半股東拒絕背書

2019-04-28 02:05

美國退出聯合國武器條約 歐盟砲轟

2019-04-28 10:07

WSJ：蘋果拼開發自家晶片 曾與英特爾談收購

2019-04-27 20:22

蘋果洽購英特爾晶片事業 與高通和解後喊停

2019-04-27 23:09

西國今大選 5黨大亂鬥…料組聯合政府

2019-04-28 00:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top