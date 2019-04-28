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「不可能支持郭台銘」 蔡正元：和他弟弟有血海深仇

白宮讓步 允前人事主管到國會作證

2019-04-28 14:44世界日報 編譯黃秀媛／綜合27日電

美國總統川普。 美聯社
美國總統川普。 美聯社
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美國總統川普揚言不理會「所有傳票」，可是面對眾院民主黨以蔑視國會的罪名威脅，川普政府同意讓前白宮人事安全主管克林(Carl Kline)5月1日向國會作證，使府會對立之勢降低。

「華盛頓郵報」報導，白宮律師西波隆(Pat Cipollone)26日致函眾院監督委員會共和黨資深委員喬丹(Jim Jordan)，表示克林將接受委員會質詢。監督委員會正調查白宮人員的安全資格審查問題。

白宮本周稍早不讓克林遵照委員會發出的傳票提供宣誓證詞，使委員會主席康明思(Elijah Cummings)宣布要對克林控以蔑視國會傳訊的罪名。

白宮雖然讓步，卻不可能平息民主黨委員的不滿；西波隆聲明問話範圍僅限於白宮安全審查室的「政策和做法」。

民主黨已對審查室的做法獲得廣泛簡報，想盤問克林他在屬下指出問題後，為什麼還核准川普一些高級助理的安全資格。

克林原來的部屬翠西亞‧紐波德(Tricia Newbold)告訴委員會，過去一年至少有25件當事人涉及勒索或其他問題，使他們認為不應核准安全資格的人獲得這種資格，包括川普的女婿兼高級顧問庫許納。

紐波德說，克林和安全審查室在川普政府的做法，可能使美國最重要的機密受到危害。克林已離開安全審查室。

一直極力捍衛川普的喬丹，26日很不尋常的親自出面敦促讓克林接受質詢，使原來立場強硬的白宮態度軟化。

自從民主黨今年開始接管眾院以來，喬丹與康明思一直鬥個不停。但是，共和黨助理說，喬丹希望降低眾院民主黨與白宮的緊張對抗。不過，出面當調人的喬丹把問題怪罪給康明思而非白宮，指出委員會發出傳票前克林已同意自願出席接受質詢，並指責民主黨「製造政府不同部門之間的對立」。

白宮民主黨川普
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