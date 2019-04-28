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法前駐美大使：美媒對川普歇斯底里但美國的危機非川普

2019-04-28 13:17聯合報 記者馮克芸╱即時報導

紐約時報專欄作家多德（Maureen Dowd）27日撰文報導，剛退休的法國駐美大使阿霍（Gerard Araud）在退休前接受紐時訪問，暢談美國總統川普的異想天開、善變和無知，但他也砲轟美國政治人物及媒體太過關切川普，而未正視美國2016年總統大選透露出的危機。

66歲的阿霍本月19日退休，現計畫與他的同性伴侶搬到紐約市。他上周接受衛報訪問時，把美國川普政府比做為法王路易十四的宮廷，充斥著阿諛奉承的侍臣，忙著為「怪誕、善變和無知」領導人的想法提出解釋。

阿霍在接受紐時訪問時，不只直言川普的上述缺點，也砲轟美國政治人物及媒體過度關注川普。阿霍說，在華府，每一場晚宴上都有人在談論川普的軼事或秘聞，而離開華府到芝加哥或西雅圖，可能待個兩天都沒有人提起「川普」這兩個字。

阿霍引用楞嚴經的句子「如人以手指月示人，彼人因指當應看月」，分析美媒對川普的歇斯底里。上句的意思是，如果有人用手指著月亮，愚者會看著那人的手指，智者會去看月亮。換句話說，阿霍認為川普只是那個「手指」，但華府對川普太過念念不忘，卻未審視2016年美國總統大選透露出的危機。

阿霍說，他曾向當時敗選的民主黨人指出，一些選舉統計已顯示，美國人在經濟上深感不安。他還說：「我真的認為，川普具備的天才──我用的是「天才」這個字，就是他感受到了那種危機。」

多德在文中說，阿霍稱川普是個「大嘴巴」，但其實阿霍自認也是個大嘴巴，必須在大選夜自刪推文。他說他完全可以理解川普時常手癢發推文：「坦白說，媒體是那麼反川普，我了解川普的自然反應就是直接找讀者理論。」

在紐時的訪問中，美國前總統歐巴馬和法國總統馬克宏都躺槍，阿霍認為這兩位領袖有些共通點：太理性了，許多人會把這種特質看作是自認高人一等，甚至是鄙視激情。阿霍還笑著說，歐巴馬及馬克宏都「太瘦」且「太優雅」，讓人無法聯想到普羅大眾。

本月退休的法國前駐美大使阿霍（右）稱川普善變無知，但他也砲轟美媒對川普太過歇斯底...
本月退休的法國前駐美大使阿霍（右）稱川普善變無知，但他也砲轟美媒對川普太過歇斯底里。圖為阿霍與同性伴侶布隆多去年4月前住白宮參加國宴的檔案照。美聯社
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