空服罷工 旅遊險未必全管用

2019-04-28 12:24 世界日報 記者 世界日報 記者 謝雨珊 ／洛杉磯報導



影音來源：記者謝雨珊

長榮航空勞資爭議進行多次調解，雙方仍談不出共識，桃園空服員職業工會經討論確定於5月13日啟動罷工投票。這也意味著，早已購票的南加居民可能面臨長榮航班取消事宜。由於這類罷工事件近期屢見不鮮，有時並造成航班取消，為旅客帶來不便，甚至嚴重損失，那麼購買旅行險，是否可以將損失減至最低呢？

長榮航空與工會勞資爭議嘗試共同調解12項議題破局後，將在5月13日啟動罷工投票，為期一個月，到6月6日為止，只要超過會員總人數的一半就會啟動罷工。這也代表一旦確定罷工，時間點將在6月6日之後，正是旅遊旺季。

有些民眾認為只要在正式罷工以前，購買旅遊險就可以得到某種程度的保障。不過旅遊險當中的旅行平安險跟旅行不便險有差別，旅行平安險可在旅途任何時間購買，但旅行不便險則需在啟程前購買。

擁有30多年經驗的蒙特利保險負責人劉雷芳玲表示，購買旅遊不便險（Trip Cancellation/Interruption) 的好處在於，當旅程因各項因素取消或中斷，包括受傷、惡劣天氣、無預期的破產、天災、旅程中發生意外、護照被竊、罷工造成啟程港口無法成行等未能預料的情況發生，投保人一般都可取得承保的保障。

雖然「罷工」算在旅遊不便險的承保範圍內，但有前提條件。劉雷芳玲指出，若民眾在購買機票時，同時在尚沒有罷工消息的情況下購買旅遊險，保險公司會理賠。然而只要有可能罷工的消息公諸於世，就算在罷工投票期間購買旅遊險可能也沒用，大部分的保險公司不會因此理賠投保人因旅程取消或中斷的保障。

針對航空公司員工罷工造成的可能損失，劉雷玲芳表示，一般來說，航空公司不會給予補助，只會負責安排轉機或重新購票事宜。而保險公司在機票上給予的補助相當有限。若是飛機意外延遲造成旅客不便，保險公司一般的理賠上限是250元，旅客並需出示航班延遲及無其他方補助的證明。

她建議民眾出國旅遊不要等事情發生，才想到要買旅遊險，最好是在計畫時就加購旅遊險，以保障自身利益。

華興保險總裁張國興則指出，只要在確定罷工前購買旅行險，保險公司都會針對保單給予相應理賠，不過旅遊不便險通常保費高，且需提供整趟旅行總開銷預算、同遊人數，也需要繳納保證金。假設一家三口出國一個月的旅程，每人總開銷預算為1000元，保費價格大約在一元至100元不等，若旅途中的航班意外被取消，保險公司最多理賠金額是總開銷的150%，以上述為例也就是1500元。包括托運行李相關問題、改機票的手續費等。針對罷工事件，有些保單可給予上限2500元，甚至5000元的理賠上限，但這些都得依據保單費用及內容。

雖然民眾可在罷工前找尋相應對策，但張國興表示「持有什麼身分很重要」，購買旅遊險對雙重國籍者無益處，因為旅遊保險不保當地人。若是只有美國國籍飛往台灣，保險公司會視旅客為「去旅遊」，但若有雙重國籍者，則在承保方面可能會有問題。

然而兩者都指出，不同保險公司提供的保單及產品都不盡相同，建議民眾多方查詢再決定如何應對罷工所帶來的不便。