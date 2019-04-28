運動會場一地兩用差點延期 核桃警消禮讓成全

2019-04-28 12:26 世界日報 記者 世界日報 記者 王若然 ／核桃市報導



第39屆海華運動會27日在核桃市高中圓滿落幕，上千名運動員順利參加了數十個項目的比賽，然而幾天前差一點因為場地未能落實，幾乎要延期舉行。

美國中華體育聯誼會理事長高啟正介紹說，華人運動會在核桃市高中舉辦已有十年時間。在今年的運動會籌劃過程中，組織者們很早就跟學區租用了核桃市高中場地，哪知前幾天被校方告知，27日的場地已經被其他單位租用了。原來，學區和學校溝通有誤，學校又把場地租給了別人。高啟正說，核桃市警局和消防局27日要在學校舉辦足球賽。於是，他們找到警局和消防局說明情況，警消表示理解，把場地禮讓給了海華運動會。為了感謝警消支持，中華體育聯誼會特別贈送禮物表示感謝。

海華運動季不僅包括27日當天的田徑賽場，還有游泳、籃球、保齡球比賽等，跨度幾個月，全部有2000多人參加。主辦方為了27日的田徑賽準備了4000塊獎牌，這些獎牌向中國訂製後通過海運到洛杉磯。高啟正說，獎牌在運輸過程中也出現了小插曲，但經過義工們的努力，終於在比賽前取到了獎牌。

海華運動會至今已經走過39個年頭，每次舉辦都要籌備了幾個月，有很多挑戰，因為義工、家長們的支持才得以順利進行。