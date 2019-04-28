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神明來「託夢」還是亂夢？ 受玄宮三步驟教你驗證真偽

他開車嚼薯餅員警卻說他講手機？ 駕駛挨罰上訴討回公道

2019-04-28 10:48聯合報 記者黃秀媛╱即時報導

警察居然會把麥當勞的薯餅誤認為手機？美國康州法官的一項裁決，判定了一個讓人難以置信或讓人流口水的法律爭議。

華盛頓郵報報導，45歲的男子史提柏 (Jason Stiber)26日獲判無罪，成功擺脫開車分心被開的300美元罰款（約台幣9350元）；他的律師西格森忍不住稱這宗訴訟為「世紀大案」。

史提柏去年4月11日在康州西港(Westport)開車被警車攔下，警察宣稱看到他一邊開車一邊用手機。

原本自行辯護的史提柏去年敗訴，可是他不死心，他花錢雇律師證明他並未開車講電話；雖然律師費比罰款還多，可是他宣稱這是原則問題。

他說，開車分心的違規紀錄會留下前科，一輩子擺脫不掉，汽車保險費也會提高。

西港警察翁旺 (Shawn Wong Won，音譯)今年2月出庭作證，表示他「清楚的」看到史提柏一邊開車，一邊拿著黑色手機講電話。他宣稱史提柏拿著手機大小的發亮物體放在臉頰邊，嘴唇動個不停。

西格森駁斥這種說法，宣稱史提柏嘴唇蠕動是在嚼食他稍早前在麥當勞買的薯餅，而且電話通聯紀錄顯示史提柏的車被攔下來時，他並未打電話。此外，史提柏的車有藍芽功能，不必拿著手機就能講電話。

史提柏也根據資訊自由法索取警方的紀錄，顯示翁旺當天接連值兩個班，連續工作16小時，把史提柏攔下來時已上班15個鐘頭，因此可能精神不濟，把炸薯餅看成手機。

法官26日裁定檢方未能達到證明事況完全沒有疑點的標準，也沒有證據顯示史提柏事發時真的在用手機。

西格森說，這只是顯示警察也是人，也會犯錯。

史提柏對贏得勝訴感到如釋重負，但承認他現在雖然還會到麥當勞，可是不太敢再點薯餅，免得自找麻煩。

駕駛人吃麥當勞的薯餅（左下），被誤為是在講手機？美國康州一件訴訟案出現了這種讓人...
駕駛人吃麥當勞的薯餅（左下），被誤為是在講手機？美國康州一件訴訟案出現了這種讓人難以置信的情況。路透
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