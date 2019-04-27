高中校報揭女生拍色情片 引發新聞自由爭論

2019-04-27 15:38 世界日報 編譯組╱士德頓電



士德頓（Stockton）熊溪（Bear Creek）高中最近傳出有一名高三學生在兼差從事成人娛樂工作。

該校屢屢獲獎的校園報「熊聲」（Bruin Voice）3月在編輯會議上談到這個話題，全由女性組成的編輯委員會決定作專題報導，主編柯克比（Bailey Kirkeby）自告奮勇擔綱撰文，她和採訪對象上同一堂演講與辯論課，因此很容易就搭上線，對方已滿18歲，不但同意受訪，而且還要求公布自己的名字。在法律上已成年的她想要敘述她拍攝色情片的故事，平息校園裡的耳語八卦。

採訪寫作幾乎已完成，將在5月3日出刊的校園報上發表，文中說明這名學生怎麼走上這條路，包括她與父母不和，在去年離家出走，因此需要賺錢支付自己的房租。

然而，這篇文章卻遭到了學區官員的強烈反對，他們威脅「熊聲」的指導老師杜佛（Kathi Duffel），如果不先把文章交給他們審查，就要解聘她。杜佛日前才被北加州專業新聞工作者協會選為年度最佳新聞教師。

57歲的杜佛堅拒學區官員干涉學生寫作。她說，學區發送給學生的訊息是，如果他們不喜歡學生寫的文章，就可以任意審查。「我並不是為我的工作而戰鬥，而是為學生的自由言論權，在我看來，再沒有比這更重要的事物。這位年輕女性有故事要說，她完全有權利敘述她的故事，我們也完全有權利報導。」

但校長聽說有這篇報導之後要求要先看稿子，杜佛拒絕了，學區學監尼克斯─魏許（Cathy Nichols-Washer）11日發函給杜佛，表示擔心文章重點放在色情片拍攝，會違反州政府禁止發表猥褻誹謗中傷文章的教育法令。杜佛則表示文章絕無此顧慮，而是探討學生背景，及她如何在成人娛樂業立足的故事──和色情網站Pornhub簽約，在舊金山一家脫衣舞夜總會試鏡。

學監在信中警告杜佛說：「如果你不經學區同意刊登這篇報導，將受到懲處，甚至可能解聘。萬一這篇文章引起訴訟，你個人將承擔後果。」

杜佛向曾任學生新聞法律中心主任的律師求教之後，次日由校園報全體編輯具名發函回覆學區，要學監：「仔細閱讀法律。」