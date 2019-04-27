親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

被指批判馬英九 韓國瑜：是好事者勾馬韓鬥

周子瑜邊跳舞邊拉裙險走光 網友大罵：造型師在幹嘛

高中校報揭女生拍色情片 引發新聞自由爭論

2019-04-27 15:38世界日報 編譯組╱士德頓電

士德頓（Stockton）熊溪（Bear Creek）高中最近傳出有一名高三學生在兼差從事成人娛樂工作。

該校屢屢獲獎的校園報「熊聲」（Bruin Voice）3月在編輯會議上談到這個話題，全由女性組成的編輯委員會決定作專題報導，主編柯克比（Bailey Kirkeby）自告奮勇擔綱撰文，她和採訪對象上同一堂演講與辯論課，因此很容易就搭上線，對方已滿18歲，不但同意受訪，而且還要求公布自己的名字。在法律上已成年的她想要敘述她拍攝色情片的故事，平息校園裡的耳語八卦。

採訪寫作幾乎已完成，將在5月3日出刊的校園報上發表，文中說明這名學生怎麼走上這條路，包括她與父母不和，在去年離家出走，因此需要賺錢支付自己的房租。

然而，這篇文章卻遭到了學區官員的強烈反對，他們威脅「熊聲」的指導老師杜佛（Kathi Duffel），如果不先把文章交給他們審查，就要解聘她。杜佛日前才被北加州專業新聞工作者協會選為年度最佳新聞教師。

57歲的杜佛堅拒學區官員干涉學生寫作。她說，學區發送給學生的訊息是，如果他們不喜歡學生寫的文章，就可以任意審查。「我並不是為我的工作而戰鬥，而是為學生的自由言論權，在我看來，再沒有比這更重要的事物。這位年輕女性有故事要說，她完全有權利敘述她的故事，我們也完全有權利報導。」

但校長聽說有這篇報導之後要求要先看稿子，杜佛拒絕了，學區學監尼克斯─魏許（Cathy Nichols-Washer）11日發函給杜佛，表示擔心文章重點放在色情片拍攝，會違反州政府禁止發表猥褻誹謗中傷文章的教育法令。杜佛則表示文章絕無此顧慮，而是探討學生背景，及她如何在成人娛樂業立足的故事──和色情網站Pornhub簽約，在舊金山一家脫衣舞夜總會試鏡。

學監在信中警告杜佛說：「如果你不經學區同意刊登這篇報導，將受到懲處，甚至可能解聘。萬一這篇文章引起訴訟，你個人將承擔後果。」

杜佛向曾任學生新聞法律中心主任的律師求教之後，次日由校園報全體編輯具名發函回覆學區，要學監：「仔細閱讀法律。」

舊金山有故事
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

拜登宣布角逐2020，老搭檔歐巴馬不挺？

2019-04-27 11:00

川普退出限武條約 眾院痛批外交當籌碼討好槍協

2019-04-27 14:45

3年前把川普送進白宮 NRA影響力明顯減弱

2019-04-27 14:26

宣布參選24小時內 白登募款630萬元超越對手

2019-04-27 14:24

維州種族暴動被指失言 川普：兩邊都有好人

2019-04-27 14:23

美麻疹疫情西進 洛杉磯2大學逾900人檢疫

2019-04-27 13:33

川普砍勞檢經費 工傷意外可能攀高

2019-04-27 12:15

紐約市政廳前貨車自燃 嚇壞路人

2019-04-27 12:08

核武新協議 美想逼中入座

2019-04-27 01:02

美國CIA開設Instagram帳號 首張相片暗藏玄機

2019-04-26 21:15

舊金山國際藝術節 中國剪紙作品吸睛

2019-04-26 19:36

川普天天罵穆勒報告 盟友籲放下別再糾纏

2019-04-26 19:19

川普削弱國會監督權 行政、立法衝突升至新高

2019-04-26 19:17

民主黨倡誠信選戰「不用駭客黑料」 川普陣營拒承諾

2019-04-26 19:15

川普否認令白宮律師炒穆勒 首次駁報告中妨礙司法內容

2019-04-26 19:05

你看過嗎？原來女性乳腺長這樣 女網友：內心受創

2019-04-26 14:56

民主黨提名爆炸！全美300人要選總統 楊安澤也被列入

2019-04-26 13:22

包袱不小！以前的白登恐拖累現在的白登

2019-04-26 13:22

維州那場種族暴動 讓白登決定跳出來選總統

2019-04-26 13:22

白登VS川普相似程度比一比

2019-04-26 13:22

影／拜登宣布參戰2020大選 CNN：川普最怕的對手

2019-04-26 13:17

川普想與中俄談核武協議 專家：其實不想被條約束縛

2019-04-26 12:34

2020總統大選 新州參議員布克獲最多背書

2019-04-26 12:30
看更多

熱門文章

晨星：美中貿易戰將變得更複雜　陸GDP將腰斬約一半

2019-04-26 22:52

「天皇」不輕鬆 宛如日本人超時過勞「象徵」

2019-04-27 06:59

盯著看會瞬間絕望！這張「被詛咒的照片」瘋傳推特

2019-04-27 11:22

黃金周10天連假怎麼過？逾7成日本民眾：待在家裡

2019-04-26 21:23

美國CIA開設Instagram帳號 首張相片暗藏玄機

2019-04-26 21:15

以為自己還很勇？ 因這件事...他們沒出社會就存第一桶「精」

2019-04-27 10:00

美國代理防長飆髒話 批F-35計畫「搞砸了」

2019-04-26 17:17

貿易談判 習近平暗示對美五大讓步

2019-04-27 01:49

泰男嬰一出世帥樣造成轟動 兩年後近照曝光

2019-04-27 13:43

日本10連休 京都旅館九成滿機場已現大排長龍人潮

2019-04-26 20:25

18歲少女睡前吃漢堡 一覺醒來竟成了「章魚嘴妹」

2019-04-26 17:04

彭博：習近平「一帶一路」演說 暗示同意美國貿易要求

2019-04-26 17:58

日本Newsweek「世界尊敬的百大日本人」出爐 女鬼貞子都上榜

2019-04-26 19:48

金正恩獨鍾賓士黑頭車 賓士連忙撇清關係

2019-04-26 18:15

不明男持刀闖入悠仁親王學校 日本警方展開調查

2019-04-27 11:42

蘋果設計團隊 三大將辭職

2019-04-27 01:30

好痛！非洲少年無麻醉割包皮 「這樣才能證明是真男人」

2019-04-26 17:40

美翻！紐約機場航廈變酒店 無邊際泳池俯瞰飛機起降

2019-04-27 11:51

美上季GDP勁揚 Fed策略將偏鴿

2019-04-27 02:06

當著普亭面… 金正恩：韓半島和平要看美國

2019-04-27 01:03

牽制中國？美軍將在長崎部署最新型兩棲攻擊艦

2019-04-26 19:50

核武新協議 美想逼中入座

2019-04-27 01:02

影／擋改革！南韓國會大亂鬥 大槌鐵撬都出籠

2019-04-27 13:18

NBA想在中國開疆闢土 這些公司也許是解答

2019-04-26 20:26

否認付2百萬美元給北韓　川普：沒用錢交換溫畢爾返美

2019-04-26 21:57

為什麼美國Q1經濟力道雖強 Q2成長仍將減緩？

2019-04-26 22:34

美Q1 GDP意外成長3.2% 但外強中乾Fed仍將偏鴿

2019-04-26 21:00

美銀：除非這件事發生 否則科技股漲勢無可擋

2019-04-26 21:08

北韓嗆 制裁持續百年或千年沒太大影響

2019-04-26 18:28

貿易戰將終結？川普：習很快會到白宮

2019-04-27 01:49

最長黃金周來了 日本經濟憂喜參半

2019-04-26 23:29

寵物咖啡廳出新招 「小豬咖啡廳」療癒感再升級

2019-04-26 20:19

Uber IPO估值上看840億美元 料為美國今年最大上市案

2019-04-26 21:22

馬克宏減稅1720億 黃背心不領情

2019-04-27 00:48

影／便利商店一定要24小時營業？日本超商業掀論戰

2019-04-26 18:00

廣告出現跨性別者和黑人也不行？巴西總統關切後急撤

2019-04-27 10:29

法國國家行政學院 馬克宏喊廢

2019-04-27 00:56

斯里蘭卡爆炸生死選擇題 父應先救兒子還是女兒

2019-04-27 13:43

亞馬遜Q1獲利創新高

2019-04-27 01:32

舊金山國際藝術節 中國剪紙作品吸睛

2019-04-26 19:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top