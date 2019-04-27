川普退出限武條約 眾院痛批外交當籌碼討好槍協

2019-04-27 14:45 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合26日電



眾院外委會質疑川普退出UN武器貿易條約。 路透社 分享 facebook

川普總統26日宣布退出聯合國（UN）武器貿易條約後，國會民主黨人一致抨擊，眾院外交委員會主席恩格爾(Eliot Engel)表示將舉行聽證會，檢討川普這項決策；參院外交委員會資深民主黨人梅南德茲(Bob Menendez)直指川普此舉「又是個短視決策，只會傷害美國的安全」。

「國會山莊報」與美聯社報導，恩格爾26日表示，川普此舉是有政治動機，以安撫全國槍枝協會(NRA)這個有強大政治影響力的團體，但在外交上將不利美國，「川普總統認為滿足他的右翼支持群眾，比在世界上發揮美國領導力量來得更重要。外交委員會將舉行聽證會，了解這個決策怎麼來的」。

聯合國於2013年通過這項條約，要求各國銷售傳統武器時實施國際標準，鼓勵銷售國在事先評估這些武器的最終用途。

川普政府26日提出另一套說法，強調美國雖然是全球最大武器出口國，排名第二的俄羅斯與第三的中國，都不在聯合國武器貿易條約的154個簽約國之內。一位資深政府官員說，「美國已經有規範武器轉移的重要管控措施，其他國家則沒有」。

但恩格爾駁斥這種說法，他警告美國退出這項條約，將使得世界更危險。

他說：「把國際外交這麼明顯用來在政治上迎合某些人，這實在太可惡了，而且更令人震驚的是，這個決策攸關危害美國人與全世界人民生命的危險武器。」

參院外交委員會最資深民主黨人梅南德茲則認為，各行各業的美國人經歷慘痛經驗後，才了解到未能有效防止武器落入不法之徒的威脅有多大，政府卻在我們防止非法武器交易的進度上走回頭路。

他認為，參院至今仍無法通過這項條約，就只是因為共和黨人「極度恐懼NRA反撲的心態。這再次提醒我們，如果要避免在終結槍枝暴力上毫無作為，並且維護民眾安全，就一定不能讓NRA主導華盛頓的政策」。