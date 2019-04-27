3年前把川普送進白宮 NRA影響力明顯減弱

2019-04-27 14:26 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合26日電



2016年成功把川普送進白宮，如今NRA在多宗大型槍擊案後影響力削弱。 法新社 分享 facebook

政治影響力強大的全國槍枝協會(NRA)砸下3000萬元助選後，2016年成功將川普送進白宮；川普26日再度在NRA年會中致詞，也是連續第三年出席，但受到近兩年美國發生多起大規模槍擊案的影響，如今NRA影響力明顯減弱。

「華盛頓郵報」報導，NRA在川普總統上台兩年以來，接連面對多項打擊，不僅無法將其主要訴求在國會順利立法、去年11月期中選舉時控槍陣營遊說經費竟然超過NRA，而且NRA正陷入一場俄羅斯間諜醜聞，本身財務又有麻煩。

獲得前紐約市長彭博(Michael Bloomberg)支持的控槍團體Everytown for Gun Safety主席芬布萊特(John Feinblatt)說：「我投入推動用槍安全已經15年，從來沒看過NRA虛弱到這種程度。」

NRA駁斥這種說法，但坦承控槍團體在某些方面已經趕上。NRA發言人珍妮佛．貝克(Jennifer Baker)說：「遊說控槍的陣營從來沒像現在這樣有這麼多經費，或達到今天這種規模，這威脅到憲法賦予的自衛權利。」

控槍陣營沒想到情勢發展變得這麼有利，原本擔心國會在共和黨人主導下，將很快通過NRA兩大重要訴求，也就是大幅開放可以隱蔽帶槍(concealed gun)民眾的資格，並放鬆管制獵人愛用的滅音器。

隱蔽帶槍法案順利在國會眾院過關，但兩個案子都沒有在共和黨人主導的參院進入投票階段，因為兩案獲得的票數都不足以推翻民主黨人的冗長辯論戰術(filibuster，又譯費力把事拖)。

在各州眾議會的層級，控槍陣營表示在2018年初佛州高中死傷慘重的連續槍擊案推波助瀾下，已經有20個州通過槍枝管制團體推動的法案，其中有九個州是由共和黨籍州長簽署為法律。

當然，NRA每年都宣稱在推動鬆綁槍枝管制立法上拿出成績；但控槍陣營指出，今年在阿肯色州的一場立法勝仗，顯示出NRA對於政治人物影響力的退化有多明顯。

阿肯色州州議會要審議一項開放民眾開槍自衛的「不退讓法案」(stand your ground)，控槍與擁槍陣營都大力遊說州議員支持，最後控槍陣營大勝。

阿肯色州控槍團體「媽媽要求行動」(Moms Demand Action)的義工伊芙．喬根森(Eve Jorgensen)，曾積極投入這場遊說大戰，她表示在控槍陣營這一邊，兩年前與現在的狀況有很大差別。

她說：「過去是民主黨人都不太想公開與我們對話，現在是連溫和派的共和黨人都跟我們站在一起。」