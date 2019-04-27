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宣布參選24小時內 白登募款630萬元超越對手

2019-04-27 14:24世界日報 記者顏伶如／綜合報導

宣布參選24小時內，白登募款630萬元超過對手。 美聯社
宣布參選24小時內，白登募款630萬元超過對手。 美聯社
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前副總統白登宣布參選2020年總統大選的24小時內，便已經募得630萬元選舉獻金，讓其他政治對手相形失色；從政近50年的白登，這次是第三次參加民主黨總統提名黨內初選，雖有20位參選人，但他一直受到媒體高度關注。

被認為是政壇新星的民主黨前任德州聯邦眾議員歐洛克(Beto O`Rourke)，先前宣布參選的24小時之內，就募得610萬元。2016年曾經爭取民主黨黨內初選的佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)，今年2月宣布參選的24小時當中，則是募得590萬元。

與桑德斯、歐洛克等參選人比較起來，76歲的白登並沒有太多關於網路募款的設置，而是把焦點放在傳統的選舉獻金募款方式。一般預料，白登打選戰接下來仍要靠大金主支持。

根據媒體報導，白登一宣布參選就能在募款金額方面秀出讓人眼睛為之一亮的成績，致勝關鍵在長達數月的預先規畫；但接下來白登選舉團隊立刻要上緊發條，迎戰早就宣布參選的初選對手，畢竟這些參選人陣營起步較早，有時間先行招兵買馬，並且鎖定小額捐款支持者發起組織動員。

截至今年3月底為止，桑德斯選舉陣營累計已募得1800萬元，在民主黨參選人中領先群雄；緊追在後的是已募得1200萬元的加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)，歐洛克則已募得930萬元。

白登在1988年、2008年兩度參加民主黨黨內初選時，總共募得1850萬元，主要來自大金主支持。不過，最近幾年來，越來越多選舉陣營捨棄仰賴大金主的策略，原因在於政治獻金上限問題。

桑德斯2016年選舉陣營便把募款重點放在200元以下的小額捐款，結果僅僅一年多就募得2億3800萬元。

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