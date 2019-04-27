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維州種族暴動被指失言 川普：兩邊都有好人

2019-04-27 14:23世界日報 記者顏伶如／綜合報導

川普再為維州夏洛特維爾種族暴動的反應辯護，意思是兩邊都有好人。 歐新社
川普再為維州夏洛特維爾種族暴動的反應辯護，意思是兩邊都有好人。 歐新社
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川普總統26日上午面對媒體時，為兩年前維州夏洛茲維爾(Charlottesville)種族暴動後的失言風波辯護；川普說，當時發言重點在於強調「兩邊都有好人」。

前副總統白登(Joe Biden)25日宣布參選2020年總統大選的影片中，包括了2017年發生的夏洛茲維爾暴力衝突與種族歧視，暗喻川普當時的回應失當。白登在影片中說，川普擔任總統根本「脫離常軌」，川普的發言竟然把散播仇恨的人與勇於挺身而出反對散播仇恨的人，在道德上通通一視同仁。

川普26日在前往印地安納波里斯(Indianapolis)參加「全國槍枝協會」活動前，在宮面對媒體時表示，當時發言是指參加那場示威抗議的民眾，因為那些群眾對於南北戰爭時的南軍統帥李將軍(Robert E. Lee)雕像有著強烈感受。

川普說，不管大家喜歡或不喜歡李將軍，「他都是最偉大的將軍之一。」李將軍在1851年至1865年之間擔任南軍統帥。

他也說，當時自己的發言，主要是強調「兩邊都有好人。」

2017年8月間，爆發1死19傷的夏洛茲維爾種族衝突後，川普第一時間是對「所有各方」均以譴責，談話發表後贏得白人至上主義團體高度讚賞。

但川普後來改口說：「種族歧視是邪惡的。那些頂著種族歧視之名來製造暴力的人，根本是罪犯跟惡棍，包括三K黨、新納粹分子、白人至上主義者以及其他仇恨團體，他們牴觸了我們身為美國人所深深珍惜的一切。」

對於遭到外界抨擊為何沒有譴責白人至上主義者，川普則把矛頭指向倡議要求撤除美國南北戰爭時期南軍聯盟肖像的自由派團體。

川普種族歧視戰爭
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