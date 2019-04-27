川普砍勞檢經費 工傷意外可能攀高

2019-04-27 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



美國總統川普為省錢，想大砍主導工作場所安衛標準制訂與執行的職業安全健康管理局（OSHA）經費，勞運人士擔心工傷人數可能激增。

根據美國勞工聯合會-產業工會聯合會（AFL-CIO）25日發布的最新報告，工傷死亡人數自2016年起略見下滑：那一年是5190人，川普初上任的2017年則是5147人。但工作相關的傷病每年有700萬至1050萬人。

川普任內，OSHA減聘勞動檢查員至該單位成立48年以來最低水準，OSHA因雇主違反工作場所安全法規而提出的最高層級法律訴訟也減少逾半。

OSHA在2016年僅聘815位勞動檢查員，少於2010年的1000位，主因是共和黨主掌的國會多年來不斷刪減OSHA預算。現又因人員流失和人事凍結，勞動檢查員僅剩752位。

OSHA取締違反工作場所安全法規的開罰次數也大幅減少，歐巴馬政府最後一年2016年有542張罰單，2017年只有341張。此外，OSHA定義的「重要執法行動」自2016年的131起減至去年的53起。

在歐巴馬時代擔任OSHA秘書長、現任美國國家就業法計畫（National Employment Law Project）資深研究員的貝爾科維奇說：「部分高危險產業有時傾向貪圖方便，如果不提醒這些產業有OSHA在，他們就會權宜行事，由勞工付出代價。」

即使歐巴馬時代有較高預算5.5億美元（逾台幣171億元），勞運人士推估，OSHA的資源也僅夠每個工作場所每129年輪檢一次。如今，勞動檢查員變少，OSHA要165年才能輪檢一次。

貝爾科維奇指出：「人變得這麼少，OSHA正刪減有限的執法行動，我認為這會產生長期效果。代價是勞工會發生更多工傷事故。」

此外，川普政府也減少與移民和社區團體相關的聯繫和經費，OSHA以前與這些組織合作以協助減少各領域的工傷死亡人數。川普任內首度有全年完整資料的2017年，拉丁美洲裔工傷死亡案增至927件，高於2016年的879件，其中有63%是海外出生的拉美裔移工。