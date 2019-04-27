親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

日職／王柏融扛第三棒 迎戰軟銀千賀滉大火球

川普砍勞檢經費 工傷意外可能攀高

2019-04-27 12:15聯合報 記者季晶晶╱即時報導

美國總統川普為省錢，想大砍主導工作場所安衛標準制訂與執行的職業安全健康管理局（OSHA）經費，勞運人士擔心工傷人數可能激增。

根據美國勞工聯合會-產業工會聯合會（AFL-CIO）25日發布的最新報告，工傷死亡人數自2016年起略見下滑：那一年是5190人，川普初上任的2017年則是5147人。但工作相關的傷病每年有700萬至1050萬人。

川普任內，OSHA減聘勞動檢查員至該單位成立48年以來最低水準，OSHA因雇主違反工作場所安全法規而提出的最高層級法律訴訟也減少逾半。

OSHA在2016年僅聘815位勞動檢查員，少於2010年的1000位，主因是共和黨主掌的國會多年來不斷刪減OSHA預算。現又因人員流失和人事凍結，勞動檢查員僅剩752位。

OSHA取締違反工作場所安全法規的開罰次數也大幅減少，歐巴馬政府最後一年2016年有542張罰單，2017年只有341張。此外，OSHA定義的「重要執法行動」自2016年的131起減至去年的53起。

在歐巴馬時代擔任OSHA秘書長、現任美國國家就業法計畫（National Employment Law Project）資深研究員的貝爾科維奇說：「部分高危險產業有時傾向貪圖方便，如果不提醒這些產業有OSHA在，他們就會權宜行事，由勞工付出代價。」

即使歐巴馬時代有較高預算5.5億美元（逾台幣171億元），勞運人士推估，OSHA的資源也僅夠每個工作場所每129年輪檢一次。如今，勞動檢查員變少，OSHA要165年才能輪檢一次。

貝爾科維奇指出：「人變得這麼少，OSHA正刪減有限的執法行動，我認為這會產生長期效果。代價是勞工會發生更多工傷事故。」

此外，川普政府也減少與移民和社區團體相關的聯繫和經費，OSHA以前與這些組織合作以協助減少各領域的工傷死亡人數。川普任內首度有全年完整資料的2017年，拉丁美洲裔工傷死亡案增至927件，高於2016年的879件，其中有63%是海外出生的拉美裔移工。

勞運人士擔心，若進一步廢除監管化學工廠的化學品安全委員會（CSB）或刪減國家職業安全衛生研究所（Niosh）預算，情況將雪上加霜。

美國麻州建築工地檔案照。歐新社
美國麻州建築工地檔案照。歐新社
分享

川普共和黨歐巴馬
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

拜登宣布角逐2020，老搭檔歐巴馬不挺？

2019-04-27 11:00

紐約市政廳前貨車自燃 嚇壞路人

2019-04-27 12:08

核武新協議 美想逼中入座

2019-04-27 01:02

美國CIA開設Instagram帳號 首張相片暗藏玄機

2019-04-26 21:15

舊金山國際藝術節 中國剪紙作品吸睛

2019-04-26 19:36

川普天天罵穆勒報告 盟友籲放下別再糾纏

2019-04-26 19:19

川普削弱國會監督權 行政、立法衝突升至新高

2019-04-26 19:17

民主黨倡誠信選戰「不用駭客黑料」 川普陣營拒承諾

2019-04-26 19:15

川普否認令白宮律師炒穆勒 首次駁報告中妨礙司法內容

2019-04-26 19:05

你看過嗎？原來女性乳腺長這樣 女網友：內心受創

2019-04-26 14:56

民主黨提名爆炸！全美300人要選總統 楊安澤也被列入

2019-04-26 13:22

包袱不小！以前的白登恐拖累現在的白登

2019-04-26 13:22

維州那場種族暴動 讓白登決定跳出來選總統

2019-04-26 13:22

白登VS川普相似程度比一比

2019-04-26 13:22

影／拜登宣布參戰2020大選 CNN：川普最怕的對手

2019-04-26 13:17

川普想與中俄談核武協議 專家：其實不想被條約束縛

2019-04-26 12:34

2020總統大選 新州參議員布克獲最多背書

2019-04-26 12:30

拆廁所減房稅 伊州長普立茲克遭聯邦調查

2019-04-26 11:29
看更多

熱門文章

你看過嗎？原來女性乳腺長這樣 女網友：內心受創

2019-04-26 14:56

晨星：美中貿易戰將變得更複雜　陸GDP將腰斬約一半

2019-04-26 22:52

黃金周10天連假怎麼過？逾7成日本民眾：待在家裡

2019-04-26 21:23

「天皇」不輕鬆 宛如日本人超時過勞「象徵」

2019-04-27 06:59

美國CIA開設Instagram帳號 首張相片暗藏玄機

2019-04-26 21:15

盯著看會瞬間絕望！這張「被詛咒的照片」瘋傳推特

2019-04-27 11:22

美國代理防長飆髒話 批F-35計畫「搞砸了」

2019-04-26 17:17

以為自己還很勇？ 因這件事...他們沒出社會就存第一桶「精」

2019-04-27 10:00

貿易談判 習近平暗示對美五大讓步

2019-04-27 01:49

影／拜登宣布參戰2020大選 CNN：川普最怕的對手

2019-04-26 13:17

日本10連休 京都旅館九成滿機場已現大排長龍人潮

2019-04-26 20:25

18歲少女睡前吃漢堡 一覺醒來竟成了「章魚嘴妹」

2019-04-26 17:04

彭博：習近平「一帶一路」演說 暗示同意美國貿易要求

2019-04-26 17:58

金正恩獨鍾賓士黑頭車 賓士連忙撇清關係

2019-04-26 18:15

日本Newsweek「世界尊敬的百大日本人」出爐 女鬼貞子都上榜

2019-04-26 19:48

蘋果設計團隊 三大將辭職

2019-04-27 01:30

美公路12車3拖車連環車禍！多人死傷

2019-04-26 14:41

好痛！非洲少年無麻醉割包皮 「這樣才能證明是真男人」

2019-04-26 17:40

影／印度洋深處現神秘海洋生物 會發藍光的水母

2019-04-26 14:22

川金二會破局…傳北韓槍斃4外交官 金正恩妹也消失

2019-04-26 14:18

美上季GDP勁揚 Fed策略將偏鴿

2019-04-27 02:06

當著普亭面… 金正恩：韓半島和平要看美國

2019-04-27 01:03

牽制中國？美軍將在長崎部署最新型兩棲攻擊艦

2019-04-26 19:50

核武新協議 美想逼中入座

2019-04-27 01:02

NBA想在中國開疆闢土 這些公司也許是解答

2019-04-26 20:26

不明男持刀闖入悠仁親王學校 日本警方展開調查

2019-04-27 11:42

否認付2百萬美元給北韓　川普：沒用錢交換溫畢爾返美

2019-04-26 21:57

美Q1 GDP意外成長3.2% 但外強中乾Fed仍將偏鴿

2019-04-26 21:00

北韓嗆 制裁持續百年或千年沒太大影響

2019-04-26 18:28

為什麼美國Q1經濟力道雖強 Q2成長仍將減緩？

2019-04-26 22:34

美翻！紐約機場航廈變酒店 無邊際泳池俯瞰飛機起降

2019-04-27 11:51

美銀：除非這件事發生 否則科技股漲勢無可擋

2019-04-26 21:08

最長黃金周來了 日本經濟憂喜參半

2019-04-26 23:29

貿易戰將終結？川普：習很快會到白宮

2019-04-27 01:49

寵物咖啡廳出新招 「小豬咖啡廳」療癒感再升級

2019-04-26 20:19

Uber IPO估值上看840億美元 料為美國今年最大上市案

2019-04-26 21:22

馬克宏減稅1720億 黃背心不領情

2019-04-27 00:48

影／便利商店一定要24小時營業？日本超商業掀論戰

2019-04-26 18:00

日本70年來最長連假 各行各業及民眾忙因應

2019-04-26 13:58

破除權貴！法總統搖籃名校 馬克宏想關掉

2019-04-26 14:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top