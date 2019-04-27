核武新協議 美想逼中入座

2019-04-27 01:02 聯合報 編譯 聯合報 編譯 季晶晶 ／綜合報導



華盛頓郵報報導，川普想讓中俄加入新的核武協議。（美聯社） 分享 facebook

華盛頓郵報報導，美國總統川普下令他的政府做準備，希望推動與俄羅斯和中國談成新的軍備管制協議。川普前曾對核武競賽開支表達不滿，但專家懷疑他在此一任期結束之前會獲致任何成效，也有人擔心此舉背後的真正用心。

華郵引述高階官員報導，新努力的目標是將原本未受限的俄羅斯核武納入規範，並說服中國首次加入限制或驗證其武力的軍備管制條約。美國官員著手研擬多種方案，但川普政府的第一個四年任期剩下不到兩年，與中、俄又各自發生過爭執，能否獲致實質成果很難說。

要求匿名的高官說：「總統指示我們必須放眼更具野心的軍備管制，能夠處理更多武器，而且不止我們和俄羅斯。你們會看到政府討論如何達成不僅止於反映冷戰思維的軍備管制。」

美、俄、中三邊核武管制協定將是令人矚目的外交成就；光是分別談成的條約就具有重大意義。但這通常需外交折衝和長年協商，對於退出限武協定卻尚未談成任何新約的川普政府而言是大挑戰。

軍事專家、鳳凰衛視評論員宋忠平接受香港中通社採訪時指出，中國應該會拒絕美方的要求。因為無論「中導條約」還是「削減戰略武器條約」，中國都不可能、沒必要參加。中國的核武器、戰略核武器都非常有限，現在就將中國拉進核裁軍體系，完全不符合實際情況。

宋忠平還說：「美國現在將使用核武的門檻降低，研製大量的戰術核武，甚至可以用F-15、F-35來攜載戰術核武器，在戰場上使用。這就實現了美國的目標，即把核武器常規化，把核武器在常規戰場上通用化，這也進一步加劇了核武器的擴散。」