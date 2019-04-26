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美國CIA開設Instagram帳號 首張相片暗藏玄機

羽球亞錦賽／80分鐘三局大戰 周天成退日將晉4強

美國CIA開設Instagram帳號 首張相片暗藏玄機

2019-04-26 21:15香港01 記者成依華／報導

CIA開設IG：美國1947年成立中央情報局（CIA）。
CIA開設IG：美國1947年成立中央情報局（CIA）。
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美國中央情報局（CIA）周四（25日）開設首個官方Instagram帳號，並上傳首張相片，惹來網民議論紛紛。這張照片不是中情局大樓外貌，也不是局長的相片，而是一張擺滿雜物的辦公室桌子。

美國媒體指，這張看似普通的相片暗藏大量玄機，例如桌上的多張地圖，分別是中國、俄羅斯伊朗，似乎意有所指。

中情局上周表示計劃開設Instagram後，終於在周四（25日）正式開設帳號 @cia 及發布首個貼文。

貼文附有一張相片，相片內的各種物品，都是從現職的CIA員工處收集得來。CIA在貼文寫上圖片說明「I spy with my little eye...」（在外國流行的兒童估物件遊戲），大有跟網民玩競猜遊戲的意思。

美國媒體便細數這張照片內暗藏的玄機，當中包括：

1. 桌上的3張地圖：分別是中國、俄羅斯與伊朗，似乎有所暗示。美國現任國務卿、前中情局局長蓬佩奧過去不止一次指，中國、俄羅斯與伊朗是對美國的威脅。

2. 鬧鐘指向8時46分：2001年的「911恐襲」事件，恐佈分子騎劫的第一架客機，在這個時間撞向紐約世貿中心北大樓。

3. 金色貓頭鷹擺設：代表古希臘神話中的智慧女神雅典娜，貓頭鷹是她的象徵。

4. 翻開的記事本：上面寫的是阿拉伯文，內容是「分享我們可以分享的，保護我們一定要保護的」，似乎意指部門的工作宗旨。

5. 男人畫像：該人是著名的CIA前特工門德斯（Tony Mendez），他1979年到伊朗參與營救人質行動，協助救出6名美國駐伊朗使館人員。事件後來拍成奧斯卡得獎電影《ARGO救參任務》。

6. 掛在椅子的證件相：此人是美國現任CIA局長哈斯佩爾（Gina Haspel），這是她1985年入職時的照片。證件上寫有號碼「091947」，CIA創立於1947年9月18日。

CIA之前已在Facebook、YouTube、Twitter等社交平台開設官方帳號，如今再加入Instagram。這個剛設立的帳號，目前有約2萬名粉絲。

部門稱，相信此有助CIA向公眾分享資訊及吸納人才。

延伸閱讀：

【華為風波】英媒：美國CIA指華為接受解放軍資助

朝鮮駐西班牙大使館遭闖入搶掠　竟與CIA間諜活動有關？

文章授權轉載自《香港01》

伊朗俄羅斯中情局Instagram貓頭鷹
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