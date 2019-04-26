彭博：習近平「一帶一路」演說 暗示同意美國貿易要求

2019-04-26 17:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



彭博資訊報導，中國國家主席習近平26日在北京「一帶一路」國際合作高峰論壇上對大約40位在座的世界領導人發表演說，但演講內容似乎是說給未列席的那一位領導人聽，也就是美國總統川普。

習近平26日的演講花大部分篇幅談中國國內改革，包括承諾調整政府補貼政策、保護智財權、允許外國擴大投資更多領域，並且避免人民幣競爭性貶值。這四大議題正是華府在美中貿易談判中強調的重點。

習近平表示，北京對履行與其他國家達成的多邊與雙邊經貿協議「極為重視」，中國將立法「規範各級政府行為，清理和廢除妨礙公平競爭和扭曲市場的不合理規定、補貼和做法」。

過去數月來，其他官員的發言也呼應習近平上述承諾，中國也採取多項行動設法降低美方顧慮，包括通過新的外國投資法，明文禁止強制性的技術移轉。美國貿易代表賴海哲下周將再次率團赴北京，為「川習會」敲定貿易協議鋪路。