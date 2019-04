香港銅鑼灣書店事件主角林榮基流亡到台灣

2019-04-26 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



被視為「送中條例」的逃犯條例修訂草案備受非議,外界擔憂修例後,港人或被任意引渡到中國大陸接受不公平審訊。

曾經轟動一時的香港銅鑼灣書店事件的主角之一林榮基,據稱已經離開香港,自行流亡台灣。

據香港01報導,香港泛民立法會議員毛孟靜26日在臉書上發文,並發布送機相片,稱林榮基流亡台灣,「離開香港他的出生地」。

林榮基早前稱擔憂修例威脅其人生安全,故安排移民。

毛孟靜帖文標籤「林榮基流亡台灣」、「反引渡返(中國)大陸」等。