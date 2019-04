你看過嗎?原來女性乳腺長這樣 女網友:內心受創

2019-04-26 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 梁采蘩 ╱即時報導



一名網友在推特分享一張女性肌肉系統的透視圖,其中乳腺宛如花朵綻放般的模樣讓不少人開眼界,也引起網友熱烈評論。

照片中可見,專門分泌乳汁的乳腺就像一朵朵花瓣展開,並各有一根腺管匯集至乳頭。然而對許多女性而言,這顯然並非常識,有些人甚至覺得難以接受。

女網友「Ms_MashP」就說:「不,我不需要看到這個,嗯,我受創了!」另一名女網友表示:「我再也不想要有胸部了!」還有女網友說:「一開始我以為有人在胸部上放花,因為藝術嘛,現在這看來像一個奇怪的外星生物活在我體內,我被嚇到了。」

不過還是有女網友能以自然美的角度來欣賞,並讚嘆原來這就是母乳的來源;一些人則質疑生物學是不是只給大家看男性的生理解剖圖,才會一堆人沒看過女性乳腺。