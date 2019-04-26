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舊金山國際藝術節 中國剪紙作品吸睛

2019-04-26 19:36世界日報 記者黃少華╱舊金山報導

舊金山國際藝術節於25日在梅森堡中心（Fort Mason Center）Festival Pavilion舉行了「預展之夜」，吸引了5000多人入場參觀。其中，江蘇常州劉海粟美術館館長周蘊華和北加州蘇浙同鄉會駐江蘇常州辦事處行政總監周冰展現了30多幅剪紙作品，是本次參展中唯一一組中國大陸藝術家。展出時間為25日至28日。

現場展示的作品主要涵蓋了「憶江南」、「皇家園林」、「藍色」三大系列，其中不乏蘇州水鄉、江南民居、拙政園、故宮、八十七神仙圖等場景。其中，故宮的畫作是30多年前故宮還未對外開放時周家就獲得進去的機會，描摹了包括慈禧太后寢宮在內的諸多場景。每幅畫作都花了超過兩個月的時間完成精細的剪紙作業然裝裱到畫紙或相框當中。

周蘊華因特殊情況未能前來舊金山，周冰代表父親參加了「預展之夜」的開幕剪綵儀式，並在212展台接受了北加州蘇浙同鄉會的聘書，被聘為該會駐江蘇常州辦事處行政總監。周冰也代表週蘊華接受了北加州蘇浙同鄉會榮譽會長的聘書。

周冰是中國剪紙學會會員、江蘇青年美術家協會會員，1990年就以「魚樂圖」等5件剪紙作品在江蘇省首屆美術博覽會獲優秀作品獎，2002年作品「狂舞」獲中國文聯主辦的山花獎金獎。

周冰特別介紹，「憶江南」系列作品主要表現了江南的亭台樓閣，吸收了西洋畫中版畫的特色，還有攝影當中的光影效果，有三維立體感，與傳統意義上剪紙的二維平面效果不太一樣。

北加州蘇浙同鄉會會長翟椿萍說：「優秀傳統文化是全人類的瑰寶，弘揚中國文化，向世界講好中國故事。北加州蘇浙同鄉會作為協作單位參與紐約藝術市場制作有限公司在舊金山的展覽會，讓中國書畫、中國剪紙畫、中國刻紙畫文化藝術閃亮於從全球精選的85位藝術家作品之中。這是中外文化交流的一次深化舉措和實質性高度的體現。」

灣區各界來賓和北加州蘇浙同鄉會主要成員超過50人也出席了開幕剪綵儀式。

舊金山故宮
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