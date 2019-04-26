川普否認令白宮律師炒穆勒 首次駁報告中妨礙司法內容

2019-04-26 19:05 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合25日電



白宮律師麥甘恩參加內閣會議，坐在川普背後。 (路透) 分享 facebook 川普總統25日推文，直接駁斥穆勒報告的記載，宣稱他從未要當時的白宮律師麥甘恩（Don McGahn）開除特別檢察官穆勒。

推文中說：「假新聞媒體報導不正確，我從未告訴當時的白宮律師麥甘恩開除穆勒，雖然我依法有權力這樣做。如果我想開除穆勒，根本不需要麥甘恩出面，我自己就能搞定。」

穆勒報告描述麥甘恩去年3月接受調查團隊問話時，表示川普兩度指示他開除穆勒，後來又要他否認媒體對這些命令的報導。

穆勒斷定麥甘恩是可信的證人，沒有撒謊或誇大的動機。

報告中也寫道，川普向他當時的白宮幕僚長蒲博思和首席策士巴農「表明」，他考慮開除穆勒；蒲博思和巴農都曾接受穆勒團隊問話。

川普本人拒絕答覆穆勒對妨礙司法提出的問題，也拒絕接受問話；川普一直否認他要麥甘恩開除穆勒的報導，並斥之為「假新聞」。

「華爾街日報」說，經過刪節的穆勒報告上周公布後，川普先是宣稱報告證明他完全清白，後來卻開始攻擊其中的一些調查發現「全是狗屎」，不過25日的推文是他首次企圖駁斥調查報告中有關妨礙司法的重要內容。

同時，川普正與控制眾院的民主黨升高戰鬥。民主黨人企圖利用穆勒報告，擴大調查川普可能妨礙司法和瀆職問題。

川普的政治顧問支持他氣勢洶洶地面對穆勒報告和民主黨，認為他的強勢好鬥反應可激勵共和黨人，加強他當選連任的機會。

其他顧問則敦促川普見好就收，把重心轉向政策議題，可是沒有跡象顯示川普有意察納雅言，繼續猛推文攻擊穆勒報告和國會對他的調查。