親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

墾丁珊瑚產卵大爆發 海底星空燦爛讓人快窒息

求神問鬼只為財：島民性格中的「發財」基因

民主黨倡誠信選戰「不用駭客黑料」 川普陣營拒承諾

2019-04-26 19:15世界日報 編譯盧炯燊／綜合25日電

特別檢察官穆勒在他的通俄門調查報告中，儘管沒發現川普總統的競選團隊與俄羅斯串謀，或是駭入民主黨全國委員會取得黑材料，但川普的競選團隊迄今仍沒有承諾在2020年的競選活動中，不會採用駭客材料，這與民主黨全國委員會以及民主黨多位總統提名人的承諾形成鮮明對比。

今年2月，多位角逐民主黨總統提名的參選人都明確表示，不會利用非法取得的信息，包括新澤西州聯邦參議員布克、聯邦參議員桑德斯，加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)、麻州聯邦參議員伊麗莎白．華倫(Elizabeth Warren)等，都向媒體證實他們在這方面的立場不變。

即使未正式舉行參選活動者，例如華盛頓州州長英斯利(Jay Inslee)、德州前國會眾議員歐洛克(Beto O`Rourke)也同樣作出這樣的承諾。

而宣布角逐民主黨提名的前副總統白登，亦已經承諾不會使用類似的材料；他本身亦是旨在打擊國內外選舉干預的「跨大西洋選舉誠信委員會」共同主席。

然而川普的競選團隊一直沒有表態，直到24日，共和黨全國委員會仍然沒有對媒體的詢問作出回應。

甚至民主黨全國委員會主席裴瑞茲(Tom Perez)直接點名共和黨全國委員會主席羅娜．麥丹尼爾(Ronna Romney McDaniel)，要求她承諾在2020年選舉前，同樣不採用駭客黑材料，但並沒有獲得回應。

即使是白宮，同樣沒有回應是否採用這些駭客黑材料問題；但當問及將來俄羅斯干預選舉，會否作出責時，白宮發言人吉德里(Hogan Gidley)只是重覆川普過去在這方面的聲明，但川普由始至終，都沒說明不會使用這些駭回來、或是偷取回來的資料。

民主黨川普
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

影／拜登宣布參戰2020大選 CNN：川普最怕的對手

2019-04-26 13:17

舊金山國際藝術節 中國剪紙作品吸睛

2019-04-26 19:36

川普天天罵穆勒報告 盟友籲放下別再糾纏

2019-04-26 19:19

川普削弱國會監督權 行政、立法衝突升至新高

2019-04-26 19:17

川普否認令白宮律師炒穆勒 首次駁報告中妨礙司法內容

2019-04-26 19:05

你看過嗎？原來女性乳腺長這樣 女網友：內心受創

2019-04-26 14:56

民主黨提名爆炸！全美300人要選總統 楊安澤也被列入

2019-04-26 13:22

包袱不小！以前的白登恐拖累現在的白登

2019-04-26 13:22

維州那場種族暴動 讓白登決定跳出來選總統

2019-04-26 13:22

白登VS川普相似程度比一比

2019-04-26 13:22

川普想與中俄談核武協議 專家：其實不想被條約束縛

2019-04-26 12:34

2020總統大選 新州參議員布克獲最多背書

2019-04-26 12:30

拆廁所減房稅 伊州長普立茲克遭聯邦調查

2019-04-26 11:29

美前副總統拜登 宣布參選2020美國總統

2019-04-26 00:14

民主黨參選大爆炸 拜登3度問鼎白宮民調居冠

2019-04-25 23:14

川普酸最強對手拜登 智力不足以贏得初選

2019-04-25 22:27

白宮官員洩底：川普面前 不能提俄國任何話題

2019-04-25 21:17

美前副總統拜登宣布 角逐2020年大選

2019-04-25 18:42

影／川普召見推特執行長 抱怨自己粉絲數狂掉

2019-04-25 17:40
看更多

熱門文章

大陸抗議法艦通過台灣海峽 法國說話了

2019-04-25 21:59

加拿大垃圾丟了就跑！一周內不收回 杜特蒂將宣戰

2019-04-25 21:05

改年號災情來了！日本企業瘋搶「它」避難

2019-04-26 10:00

訂婚了！普林斯頓大學師生戀 25歲要嫁71歲

2019-04-25 20:56

你看過嗎？原來女性乳腺長這樣 女網友：內心受創

2019-04-26 14:56

道瓊盤初大跌逾200點 受3M財報不如預期拖累

2019-04-25 22:33

美公布「惡名昭彰市場」黑名單 淘寶、蝦皮上榜

2019-04-25 23:05

美元飆兩年新高 打臉專家

2019-04-26 03:05

俄最大潛艦下水 可運載時速200公里「波塞冬」核魚雷

2019-04-25 22:57

美中可望達貿易協議？ 川普稱習近平即將訪美

2019-04-26 06:31

美國代理防長飆髒話 批F-35計畫「搞砸了」

2019-04-26 17:17

影／拜登宣布參戰2020大選 CNN：川普最怕的對手

2019-04-26 13:17

車站登廣告誤傳大頭照 日本大學生獲另類宣傳效果

2019-04-26 10:06

半導體今年不見春燕？英特爾因資料中心業績差砍財測

2019-04-26 06:34

南韓經濟萎縮 韓元淪最弱亞幣

2019-04-26 00:29

朴槿惠以腰痛如刀割申請保外就醫 檢方不准

2019-04-25 20:43

助子恐攻？ 斯里蘭卡香料富豪被捕

2019-04-26 00:14

疑似協助兒子恐攻 斯里蘭卡香料大亨遭拘留

2019-04-25 21:40

法媒：台灣捍衛民主如對抗颱風地震不停歇

2019-04-26 07:37

特斯拉大虧 馬斯克暗示籌資

2019-04-26 03:05

美股漲跌互現 標普500指數受工業股拖累 費半摔1.8%

2019-04-26 07:03

美國務院前代理助卿：維持現狀是美中台唯一選項

2019-04-26 09:05

全球海洋變狂暴 30年來浪更高、風更強

2019-04-26 10:27

18歲少女睡前吃漢堡 一覺醒來竟成了「章魚嘴妹」

2019-04-26 17:04

鱷魚環伺下 他單人泳渡馬拉威湖破金氏紀錄

2019-04-25 23:03

微軟市值 衝向兆美元俱樂部

2019-04-26 03:05

川普酸最強對手拜登 智力不足以贏得初選

2019-04-25 22:27

黃背心抗議五個月 法總統終回應：砍稅1746億元

2019-04-26 12:15

彭博：習近平「一帶一路」演說 暗示同意美國貿易要求

2019-04-26 17:58

民主黨參選大爆炸 拜登3度問鼎白宮民調居冠

2019-04-25 23:14

復活節爆炸案罹難人數 斯里蘭卡下修至253人

2019-04-26 03:23

法艦通過台海 巴黎未具名軍官：平均每年一次

2019-04-25 21:45

普亭會金正恩：北韓需要安全保證

2019-04-26 00:14

巴菲特計劃加碼買回自家股票 規模最終可達1,000億美元

2019-04-26 11:08

日經：中國推動東南亞供應使用人民幣 降低美元依賴

2019-04-26 10:08

化解菁英政治疑慮 馬克宏欲廢「總統搖籃」名校

2019-04-26 09:34

影／印度洋深處現神秘海洋生物 會發藍光的水母

2019-04-26 14:22

川金二會破局…傳北韓槍斃4外交官 金正恩妹也消失

2019-04-26 14:18

國際油價站上75美元大關

2019-04-26 03:05

美公路12車3拖車連環車禍！多人死傷

2019-04-26 14:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top