民主黨倡誠信選戰「不用駭客黑料」 川普陣營拒承諾

2019-04-26 19:15 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合25日電



特別檢察官穆勒在他的通俄門調查報告中，儘管沒發現川普總統的競選團隊與俄羅斯串謀，或是駭入民主黨全國委員會取得黑材料，但川普的競選團隊迄今仍沒有承諾在2020年的競選活動中，不會採用駭客材料，這與民主黨全國委員會以及民主黨多位總統提名人的承諾形成鮮明對比。

今年2月，多位角逐民主黨總統提名的參選人都明確表示，不會利用非法取得的信息，包括新澤西州聯邦參議員布克、聯邦參議員桑德斯，加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)、麻州聯邦參議員伊麗莎白．華倫(Elizabeth Warren)等，都向媒體證實他們在這方面的立場不變。

即使未正式舉行參選活動者，例如華盛頓州州長英斯利(Jay Inslee)、德州前國會眾議員歐洛克(Beto O`Rourke)也同樣作出這樣的承諾。

而宣布角逐民主黨提名的前副總統白登，亦已經承諾不會使用類似的材料；他本身亦是旨在打擊國內外選舉干預的「跨大西洋選舉誠信委員會」共同主席。

然而川普的競選團隊一直沒有表態，直到24日，共和黨全國委員會仍然沒有對媒體的詢問作出回應。

甚至民主黨全國委員會主席裴瑞茲(Tom Perez)直接點名共和黨全國委員會主席羅娜．麥丹尼爾(Ronna Romney McDaniel)，要求她承諾在2020年選舉前，同樣不採用駭客黑材料，但並沒有獲得回應。

即使是白宮，同樣沒有回應是否採用這些駭客黑材料問題；但當問及將來俄羅斯干預選舉，會否作出責時，白宮發言人吉德里(Hogan Gidley)只是重覆川普過去在這方面的聲明，但川普由始至終，都沒說明不會使用這些駭回來、或是偷取回來的資料。