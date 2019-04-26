川普削弱國會監督權 行政、立法衝突升至新高

2019-04-26 19:17 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合25日電



熱中「築牆」的川普總統如今顯然是在白宮和眾院之間築牆，特別檢察官穆勒的通俄調查報告公布後，白宮多次強硬回絕眾院多個委員會的傳票，以及要求川普及其公司公布稅表的呼籲，白宮的拒絕不僅傷害了國會與川普政府的關係，而且還削弱了國會對行政部門的監督力。

穆勒的報告公布後，川普對眾院的要求始終針鋒相對；他表示，眾院的所有傳票都有黨派色彩和政治動機，白宮將堅決反擊。

川普表示：「眾院的傳票是民主黨一黨發的，我們有足夠的理由置之不理，不希望我的人向民主黨作證。」

司法部也持有與川普相同的立場，司法部長巴維理禁止司法部的官員到眾院作證，去說明2020年人口普查問卷中的公民身分問題。

川普政府還不讓前白宮顧問麥甘恩對穆勒的報告作證，也禁止白宮前保安官員克萊恩就安全許可的發放作證。財政部不理睬眾院歲出入委員會要求的提交川普的稅表，儘管該委員會有權索取。

國會民主黨眾議員庫明斯說，政府普遍拒絕眾院的要求是前所未見的；他警告川普政府的官員，對川普的指示不能盲從，要思考自己面臨的法律後果。

但國會共和黨眾議員戴維斯表示：「川普的強硬立場不使人驚訝，不過是行政與立法兩大政府部門權鬥的升級，川普政府今後仍可能這樣做，但你們為何不曾想到，華盛頓的規則已不復存在。」

但戴維斯和其他共和黨人指出，柯林頓和歐巴馬兩屆政府都曾拒絕國會共和黨的傳票，2012年6月時任司法部長霍爾德，因為沒有提交槍枝調查的文件，而被共和黨控制的眾院指責藐視國會。戴維斯說：「先例不是川普開始的，而是民主黨人首創，今後的總統仍會這樣做。」

但政府過去拒絕國會的要求是有限度的，仍承認國會對政府的監督權，而今川普則是給白宮畫上一道禁止與國會合作的紅線，而國會共和黨人又沒人願為捍衛國會的權力而與川普決裂。