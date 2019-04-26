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川普天天罵穆勒報告 盟友籲放下別再糾纏

2019-04-26 19:19世界日報 編譯盧炯燊／綜合25日電

1998年，特別檢察官史達(Kenneth Starr)公布當時柯林頓總統的性醜聞報告，兩天後柯林頓含淚道歉，之後很少再就報告作出評論。

2019年，穆勒公布川普總統的通俄門調查報告後，川普的做法與柯林頓截然相反，幾乎每天早上都在推特貼文，對穆勒的調查結論作出憤怒回應；例如25日就推文暗示白宮法律顧問麥甘恩(Don McGahn)向穆勒說謊，聲稱在2017年，從未指示這位時任白宮法律顧問要解雇穆勒；強調如果要解雇穆勒，毋須他人動手，他自己就可以這樣做。

對於川普天天都在談論穆勒的調查報告，他的白宮團隊、盟友等開始擔心川普沒法轉換其他主題，如此下去，只會弊大於利。

白宮一名前官員認為，這顯然不是一個明智的策略，他更指出，白宮內「很少人」會建議川普向前看。

這名官員說： 「他需要放手前行，特別是現在這樣做，根本對他沒有用。」

柯林頓能夠擺脫醜聞，甚至還擊共和黨領導的國會，以六成的支持率離任；曾長期擔任柯林頓顧問的潘恩(Mark Penn)指出，柯林頓在史達報告之後的基本策略是不再談論，將之淡化，經過一年後，再也沒有人，包括民主黨及共和黨人，想談論它。

他認為，現在情況比較困難，因為國會內多個由民主黨人任主席的委員會並沒停下來，然而在公眾方面，很大程度是因為川普的喋喋不休，反而讓人難以忘記。

與此同時，一項最新民調顯示，接近四成的民主黨選民，希望國會不要再在穆勒調查報告中糾纏下去。

民調公司Hill-HarrisX在25日公布調查報告顯示，37％的民主黨受訪者，希望國會放棄與俄羅斯有關的調查，並將注意力轉向民生問題，例如健保與移民等。

另外63％的民主黨支持者認為，民主黨國會議員應繼續追查。

調查顯示，61%的獨立選民認為，國會不應再調查下去，共和黨人更有86%認為如此。

在整體選民中，60％表示，重點應放在民生政策問題上，而40％認為應續查俄羅斯干預2016年美國總統大選。

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