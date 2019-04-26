親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

網PO視力檢測圖 看到這4個數字代表眼睛很健康！

影／拜登宣布參戰2020大選 CNN：川普最怕的對手

2019-04-26 13:17聯合報 記者周辰陽╱即時報導

美國前副總統拜登25日結束外界多個月的揣測，正式宣布投入2020年總統大選，要「為國家靈魂而戰」。

參選聲明影片中，拜登說：「我相信，歷史回顧這名總統的4年任期以及他擁抱的一切，會視此為當代的異常時刻。」拜登指出：「如果我們讓川普在白宮待8年，他會永遠且根本地改變美國國格，我不能坐視這種事發生。」

前總統歐巴馬透過發言人表示，邀請拜登擔任競選搭檔「是他做過的最棒決定之一」，兩人擁有「特殊的連結」。被記者問到此事的拜登表示：「我要求歐巴馬不要為我背書…不管誰贏得提名，都應該靠著自己的優點勝出。」

曾說過「夢想」跟拜登在2020年大選對決的川普25日發推文諷刺說：「歡迎參賽，沉睡老喬（"Sleepy Joe"）！只希望你有這個才智，這點一直有疑問，能贏得民主黨初選選戰。這會很骯髒，你將要跟擁有非常病態與錯亂想法的人打交道，但只要你能勝出，我會跟你在起跑點碰頭！」

拜登29歲就當選聯邦參議員，隨後連任6屆，曾在1988年與2008年兩度在民主黨內角逐白宮失利。2016年曾被看好接班任期已滿的歐巴馬，但因長子腦癌英年早逝而棄選。

在已有20人參加民主黨總統初選中，76歲的拜登從政經歷最豐富。媒體也認為立場偏向中間派（centrist ）他在美國中西部各州吸票能力最強，特別是此區過去支持民主黨的許多低收入選民近年倒向川普。拜登參選不利點在於，最近被爆出不當接觸女性，他特為此拍片道歉。

CNN指出，川普早已擔心拜登會在群雄並起的民主黨初選出頭。長期在全國性民調平均一枝獨秀的拜登，是歐巴馬政府遺留下的代表人物，他的參選開場白直批川普總統不適任，其選戰策略也必然包含要搶回力拱川普進入白宮的低收入白人選民。

儘管川普之前接受媒體訪問時嘴硬，聲稱他不認為拜登是威脅，一度還在民主黨初選見縫插針，但消息人士指出，川普思考如何打2020年選戰時，把最多時間花在拜登身上。不具名共和黨策士不諱言，拜登參選讓他們完全不敢等閒視之。

美國前副總統拜登18日到麻州波士頓聲援罷工的Stop & Shop超市工作人員。...
美國前副總統拜登18日到麻州波士頓聲援罷工的Stop & Shop超市工作人員。拜登25日正式宣布參戰2020年美國總統大選。美聯
分享

拜登川普民主黨
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

民主黨提名爆炸！全美300人要選總統 楊安澤也被列入

2019-04-26 13:22

包袱不小！以前的白登恐拖累現在的白登

2019-04-26 13:22

維州那場種族暴動 讓白登決定跳出來選總統

2019-04-26 13:22

白登VS川普相似程度比一比

2019-04-26 13:22

川普想與中俄談核武協議 專家：其實不想被條約束縛

2019-04-26 12:34

2020總統大選 新州參議員布克獲最多背書

2019-04-26 12:30

拆廁所減房稅 伊州長普立茲克遭聯邦調查

2019-04-26 11:29

美前副總統拜登 宣布參選2020美國總統

2019-04-26 00:14

民主黨參選大爆炸 拜登3度問鼎白宮民調居冠

2019-04-25 23:14

川普酸最強對手拜登 智力不足以贏得初選

2019-04-25 22:27

禁家長穿著暴露入校園 美國公校紛訂新規

2019-04-25 21:26

白宮官員洩底：川普面前 不能提俄國任何話題

2019-04-25 21:17

美前副總統拜登宣布 角逐2020年大選

2019-04-25 18:42

影／川普召見推特執行長 抱怨自己粉絲數狂掉

2019-04-25 17:40

美老牌益智節目出現「電腦人」 連贏14戰獎金逾百萬美元

2019-04-25 15:48

想分6500萬臉書和解金？ 企業家告前合夥人敗訴

2019-04-25 14:59

國務院雇員向中洩密 獲利約55萬美元

2019-04-25 14:33

川普反對幕僚國會作證 眾議員批妨害司法變本加厲

2019-04-25 13:55

經濟解析／臉書保障用戶個資 但財報不必這麼「隱私」

2019-04-25 12:52

邊界美軍遭墨盤查 川普火了：我要派出武裝軍人

2019-04-25 10:38

說母語罰含肥皂？「印第安白人化」的尊嚴清洗

2019-04-25 10:38
看更多

熱門文章

大陸抗議法艦通過台灣海峽 法國說話了

2019-04-25 21:59

加拿大垃圾丟了就跑！一周內不收回 杜特蒂將宣戰

2019-04-25 21:05

改年號災情來了！日本企業瘋搶「它」避難

2019-04-26 10:00

訂婚了！普林斯頓大學師生戀 25歲要嫁71歲

2019-04-25 20:56

迪士尼人偶見孩子跌倒卻沒扶她起來？ 網讚：太窩心

2019-04-25 17:41

道瓊盤初大跌逾200點 受3M財報不如預期拖累

2019-04-25 22:33

渣男同時偷吃8女還標示紀念日？ 嫩妹正宮用這招報復

2019-04-25 17:11

美公布「惡名昭彰市場」黑名單 淘寶、蝦皮上榜

2019-04-25 23:05

美元飆兩年新高 打臉專家

2019-04-26 03:05

美中可望達貿易協議？ 川普稱習近平即將訪美

2019-04-26 06:31

販毒、印美元偽鈔！ 盤點北韓九個驚人的經濟事實

2019-04-25 18:23

「神鬼交鋒」真實版 日青年認東大學歷、創業攏係假

2019-04-25 14:38

俄最大潛艦下水 可運載時速200公里「波塞冬」核魚雷

2019-04-25 22:57

半導體今年不見春燕？英特爾因資料中心業績差砍財測

2019-04-26 06:34

車站登廣告誤傳大頭照 日本大學生獲另類宣傳效果

2019-04-26 10:06

疑似協助兒子恐攻 斯里蘭卡香料大亨遭拘留

2019-04-25 21:40

朴槿惠以腰痛如刀割申請保外就醫 檢方不准

2019-04-25 20:43

助子恐攻？ 斯里蘭卡香料富豪被捕

2019-04-26 00:14

南韓經濟萎縮 韓元淪最弱亞幣

2019-04-26 00:29

法媒：台灣捍衛民主如對抗颱風地震不停歇

2019-04-26 07:37

日隼鳥2號再創舉 確認完成世上首個人造撞擊坑

2019-04-25 19:16

特斯拉大虧 馬斯克暗示籌資

2019-04-26 03:05

美國務院前代理助卿：維持現狀是美中台唯一選項

2019-04-26 09:05

美股漲跌互現 標普500指數受工業股拖累 費半摔1.8%

2019-04-26 07:03

影／普金會登場 普亭一派輕鬆、金正恩略顯拘謹

2019-04-25 16:59

美前副總統拜登宣布 角逐2020年大選

2019-04-25 18:42

鱷魚環伺下 他單人泳渡馬拉威湖破金氏紀錄

2019-04-25 23:03

川普酸最強對手拜登 智力不足以贏得初選

2019-04-25 22:27

全球海洋變狂暴 30年來浪更高、風更強

2019-04-26 10:27

微軟市值 衝向兆美元俱樂部

2019-04-26 03:05

普金會登場 普亭遲到取消迎接儀式

2019-04-25 14:31

民主黨參選大爆炸 拜登3度問鼎白宮民調居冠

2019-04-25 23:14

復活節爆炸案罹難人數 斯里蘭卡下修至253人

2019-04-26 03:23

法艦通過台海 巴黎未具名軍官：平均每年一次

2019-04-25 21:45

影／拜登宣布參戰2020大選 CNN：川普最怕的對手

2019-04-26 13:17

黃背心抗議五個月 法總統終回應：砍稅1746億元

2019-04-26 12:15

普亭會金正恩：北韓需要安全保證

2019-04-26 00:14

電動車行情差 研究：卡在售價與充電

2019-04-25 18:34

美老牌益智節目出現「電腦人」 連贏14戰獎金逾百萬美元

2019-04-25 15:48

化解菁英政治疑慮 馬克宏欲廢「總統搖籃」名校

2019-04-26 09:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top