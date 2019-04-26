影／拜登宣布參戰2020大選 CNN：川普最怕的對手

2019-04-26 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



美國前副總統拜登25日結束外界多個月的揣測，正式宣布投入2020年總統大選，要「為國家靈魂而戰」。

參選聲明影片中，拜登說：「我相信，歷史回顧這名總統的4年任期以及他擁抱的一切，會視此為當代的異常時刻。」拜登指出：「如果我們讓川普在白宮待8年，他會永遠且根本地改變美國國格，我不能坐視這種事發生。」

前總統歐巴馬透過發言人表示，邀請拜登擔任競選搭檔「是他做過的最棒決定之一」，兩人擁有「特殊的連結」。被記者問到此事的拜登表示：「我要求歐巴馬不要為我背書…不管誰贏得提名，都應該靠著自己的優點勝出。」

曾說過「夢想」跟拜登在2020年大選對決的川普25日發推文諷刺說：「歡迎參賽，沉睡老喬（"Sleepy Joe"）！只希望你有這個才智，這點一直有疑問，能贏得民主黨初選選戰。這會很骯髒，你將要跟擁有非常病態與錯亂想法的人打交道，但只要你能勝出，我會跟你在起跑點碰頭！」

拜登29歲就當選聯邦參議員，隨後連任6屆，曾在1988年與2008年兩度在民主黨內角逐白宮失利。2016年曾被看好接班任期已滿的歐巴馬，但因長子腦癌英年早逝而棄選。

在已有20人參加民主黨總統初選中，76歲的拜登從政經歷最豐富。媒體也認為立場偏向中間派（centrist ）他在美國中西部各州吸票能力最強，特別是此區過去支持民主黨的許多低收入選民近年倒向川普。拜登參選不利點在於，最近被爆出不當接觸女性，他特為此拍片道歉。

CNN指出，川普早已擔心拜登會在群雄並起的民主黨初選出頭。長期在全國性民調平均一枝獨秀的拜登，是歐巴馬政府遺留下的代表人物，他的參選開場白直批川普總統不適任，其選戰策略也必然包含要搶回力拱川普進入白宮的低收入白人選民。