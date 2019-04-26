白登VS川普相似程度比一比

2019-04-26 13:22 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合25日電



川普與白登與桑德斯的異同。 法新社 分享 facebook

川普總統宣稱副總統白登對他競選連任不構成威脅，不過這可能是虛張聲勢，川普骨子裡其實很怕與同是老人的白登打對台；因為民調顯示，白登能夠輕易擊敗他，甚至搶走他的基本盤。

川普這個毫無政治或外交經驗，卻入主白宮的紐約商業大亨，與白登這個1973年就進入參院的華府和民主黨政治老手，未來幾個月可能針鋒相對火花四濺。

這兩人表面上南轅北轍，其實彼此有很多共同點。他們都以勞工階層的捍衛者自居，努力爭取美國心臟地帶選民，雖然風格迥異，卻都以講話直白著稱。

維吉尼亞大學政治學家薩巴托說，白登在川普2016年贏得的州很受藍領階層愛戴，因此對川普威脅很大。

不過，他說，白登要單挑川普，先得擊敗眾多的黨內對手，而白登在總統初選向來表現不佳。

白登曾一再以自己的獨特風格，半開玩笑的宣稱想要痛揍對女性無禮的川普，表示「如果我們是在高中，我會把他帶到體育館後面狠狠的修理。」

川普很快就反唇相譏，嘲弄白登「身心都很脆弱」」。

他推文說：「瘋狂的白登想擺出硬漢姿態。他很快就會摔倒在地，哭個不停。」

白登今年也惹上性騷擾風波，好色名聲在外的川普立刻落井下石。

普林斯頓大學教授澤利哲預測這兩人將毫無保留地全力廝殺；他說，白登在有些方面是川普發洩火力的最佳對象，因為一般認為兩人勢均力敵。

川普曾把白登譏稱為「瞌睡喬」和「瘋狂喬」，而白登正式參選再度引發兩人之間的生動舌戰。

川普經常口不擇言，白登也素有口無遮攔名聲，上月中旬即意外走漏參選意向。

川普逮到機會推文說，白登連是否決定參選總統都講不清，「習慣就好，又一個低智商的傢伙！」

川普現年72歲，白登76歲，因此兩人的年齡和各種紀錄難免被拿來做文章，只是他們的攻擊角度不同。

白登本月初即批評川普充滿私怨，政策與美國核心價值背道，宣稱美國不能讓「沈迷在過去」的總統再執政四年。

川普則抨擊白登是與現實脫節的政治守舊派，無法向國家提供任何新意。他的顧問康威也暗批民主黨以女性和少數族裔代言人自居，黨內參選人聲望最高的卻是 白登和桑德斯這兩個「老派白人男性職業政客」