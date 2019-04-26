維州那場種族暴動 讓白登決定跳出來選總統

2019-04-26 13:22 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合25日電



2017年8月這場暴動，大大改變拜登的想法。 法新社 分享 facebook

現年76歲的前副總統白登宣布參選總統，是目前民主黨內有意問鼎大位的人馬中年齡第二高的，僅次於長他一歲的佛蒙特州聯邦參議員桑德斯；美聯社訪問了白登的十多位助理、摯友、顧問及家人後發現，原本白登尚未確定再度參選，但2017年8月的維吉尼亞州夏洛茲維爾(Charlottesville)種族暴力衝突，扭轉了他的想法。

原本是白人至上團體在夏洛茲維爾的遊行，最後以暴力衝突收場，並造成多人死傷；白登看到川普總統對兩邊「各打五十大板」的處理方式後，大為震驚，找來家人討論接下來該怎麼做。

散布全美的白登家人，花了好幾個月在簡訊群組上討論白登是否應該重出江湖，特別是他先前已兩度問鼎白宮失利，最後大家的共識是白登要出來對抗川普。

白登的妹妹薇樂莉．白登．歐文斯(Valerie Biden Owens)，長期為白登的選戰操盤；她形容當時川普的發言對白登是一大震撼，「這(川普本色)開始慢慢表露出來，最終就是夏洛茲維爾(暴力衝突)。我可以說，那就是讓我哥哥、我們全家下定決心的重要時刻。」

長期擔任白登在參議院幕僚長的考夫曼(Ted Kaufman)也說：「白登說『我要參選』都是從這裡開始的。」

白登的參選訴求是反川普，而且是位經驗老練的政治家，準備恢復華盛頓的秩序，只是前路挑戰甚多。白登希望吸引白人藍領階級選民的支持，這個族群在2016年轉向支持川普，且白登也得催出黑人選民的投票意願。

美聯社也分析，如今許多民主黨人高喊世代交替，這不利年紀不小的白登；他認為，自己有數十年公職經驗是個優勢，其他人卻認為他的多年經驗可能在個人行為與種族觀點上是扣分，不符合當今民主黨尋求的形象，但這些都沒有阻止白登再度投入總統選戰。

薇樂莉．白登．歐文斯說：「我是他妹妹，我清楚他不是上帝(he doesn`t walk on water)，他跟我們一樣有各種缺點，但他是個正直的人。」