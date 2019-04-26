親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

網PO視力檢測圖 看到這4個數字代表眼睛很健康！

包袱不小！以前的白登恐拖累現在的白登

2019-04-26 13:22世界日報 記者顏伶如／綜合報導

白登過去恐成敗選累贅。記者／趙元良攝影
白登過去恐成敗選累贅。記者／趙元良攝影
分享

千呼萬喚始出來，前副總統白登終於在25日宣布參加2020年總統大選，爭取民主黨提名；雖然根據目前民調，白登是眾多角逐民主黨提名資格的參選人當中最被看好的，但若以歷史為鑑，加上民主黨氛圍正在改變，白登必須跨越層層障礙，才能在黨內初選勝出。

民調保持領先，是對白登有利的因素之一。就算比其他參選人較晚宣布投入選舉，白登照樣位居優勢地位；民調機構「晨間諮詢」(Morning Consult)21日完成調查的最新統計顯示， 30%民主黨初選選民支持白登。

獲得藍領勞工青睞，是白登的另一個強項；白登出身於賓州史克蘭頓(Scranton)，被認為有助於贏回「鐵鏽帶」(Rust Belt)溫和派選民支持。

在2016年總統大選中，從賓州、密西根州到威斯康辛州、俄亥俄州，都被代表共和黨出徵的川普橫掃攻下。

白登能夠吸引不同族群選民，對選情更有加分效果；他的選舉主軸放在爭取中產階級，但能獲得其他群眾支持，包括勞工階級在內；如果他能穩住白人選民與勞工選民，外加爭取非洲裔選民認同，那麼在民主黨初選將變得所向無敵。

不過，民主黨氛圍正在改變，年輕人、婦女及少數族裔在黨內迅速崛起，76歲的白登象徵已經過去的世代；白登曾於1988年、2008年兩度角逐民主黨黨內初選，卻都鎩羽而歸，如此尷尬紀錄可能產生扣分作用。

向大型企業籌募政治獻金，恐怕也讓白登在黨內引發爭議；不少民主黨人士紛紛倡議，參選人應該避免向財團募款，但白登宣布參選後第一站募款活動，卻由媒體集團康卡斯特(Comcast)執行長科恩(David L. Cohen)主辦。

在政壇打滾近半世紀的白登，過去曾經犯下的各種錯誤，如今恐怕都將成為累贅，從塵封歷史裡被對手挖出來做為攻擊素材，包括擔任聯邦參議員任內對重大法案的投票紀錄以及曾經引發爭議的失言風波等。

民主黨民調
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

影／拜登宣布參戰2020大選 CNN：川普最怕的對手

2019-04-26 13:17

民主黨提名爆炸！全美300人要選總統 楊安澤也被列入

2019-04-26 13:22

維州那場種族暴動 讓白登決定跳出來選總統

2019-04-26 13:22

白登VS川普相似程度比一比

2019-04-26 13:22

川普想與中俄談核武協議 專家：其實不想被條約束縛

2019-04-26 12:34

2020總統大選 新州參議員布克獲最多背書

2019-04-26 12:30

拆廁所減房稅 伊州長普立茲克遭聯邦調查

2019-04-26 11:29

美前副總統拜登 宣布參選2020美國總統

2019-04-26 00:14

民主黨參選大爆炸 拜登3度問鼎白宮民調居冠

2019-04-25 23:14

川普酸最強對手拜登 智力不足以贏得初選

2019-04-25 22:27

禁家長穿著暴露入校園 美國公校紛訂新規

2019-04-25 21:26

白宮官員洩底：川普面前 不能提俄國任何話題

2019-04-25 21:17

美前副總統拜登宣布 角逐2020年大選

2019-04-25 18:42

影／川普召見推特執行長 抱怨自己粉絲數狂掉

2019-04-25 17:40

美老牌益智節目出現「電腦人」 連贏14戰獎金逾百萬美元

2019-04-25 15:48

想分6500萬臉書和解金？ 企業家告前合夥人敗訴

2019-04-25 14:59

國務院雇員向中洩密 獲利約55萬美元

2019-04-25 14:33

川普反對幕僚國會作證 眾議員批妨害司法變本加厲

2019-04-25 13:55

經濟解析／臉書保障用戶個資 但財報不必這麼「隱私」

2019-04-25 12:52

邊界美軍遭墨盤查 川普火了：我要派出武裝軍人

2019-04-25 10:38

說母語罰含肥皂？「印第安白人化」的尊嚴清洗

2019-04-25 10:38
看更多

熱門文章

大陸抗議法艦通過台灣海峽 法國說話了

2019-04-25 21:59

加拿大垃圾丟了就跑！一周內不收回 杜特蒂將宣戰

2019-04-25 21:05

改年號災情來了！日本企業瘋搶「它」避難

2019-04-26 10:00

訂婚了！普林斯頓大學師生戀 25歲要嫁71歲

2019-04-25 20:56

迪士尼人偶見孩子跌倒卻沒扶她起來？ 網讚：太窩心

2019-04-25 17:41

道瓊盤初大跌逾200點 受3M財報不如預期拖累

2019-04-25 22:33

渣男同時偷吃8女還標示紀念日？ 嫩妹正宮用這招報復

2019-04-25 17:11

美公布「惡名昭彰市場」黑名單 淘寶、蝦皮上榜

2019-04-25 23:05

美元飆兩年新高 打臉專家

2019-04-26 03:05

美中可望達貿易協議？ 川普稱習近平即將訪美

2019-04-26 06:31

販毒、印美元偽鈔！ 盤點北韓九個驚人的經濟事實

2019-04-25 18:23

「神鬼交鋒」真實版 日青年認東大學歷、創業攏係假

2019-04-25 14:38

俄最大潛艦下水 可運載時速200公里「波塞冬」核魚雷

2019-04-25 22:57

半導體今年不見春燕？英特爾因資料中心業績差砍財測

2019-04-26 06:34

車站登廣告誤傳大頭照 日本大學生獲另類宣傳效果

2019-04-26 10:06

疑似協助兒子恐攻 斯里蘭卡香料大亨遭拘留

2019-04-25 21:40

朴槿惠以腰痛如刀割申請保外就醫 檢方不准

2019-04-25 20:43

助子恐攻？ 斯里蘭卡香料富豪被捕

2019-04-26 00:14

南韓經濟萎縮 韓元淪最弱亞幣

2019-04-26 00:29

法媒：台灣捍衛民主如對抗颱風地震不停歇

2019-04-26 07:37

日隼鳥2號再創舉 確認完成世上首個人造撞擊坑

2019-04-25 19:16

特斯拉大虧 馬斯克暗示籌資

2019-04-26 03:05

美國務院前代理助卿：維持現狀是美中台唯一選項

2019-04-26 09:05

美股漲跌互現 標普500指數受工業股拖累 費半摔1.8%

2019-04-26 07:03

影／普金會登場 普亭一派輕鬆、金正恩略顯拘謹

2019-04-25 16:59

美前副總統拜登宣布 角逐2020年大選

2019-04-25 18:42

鱷魚環伺下 他單人泳渡馬拉威湖破金氏紀錄

2019-04-25 23:03

川普酸最強對手拜登 智力不足以贏得初選

2019-04-25 22:27

全球海洋變狂暴 30年來浪更高、風更強

2019-04-26 10:27

微軟市值 衝向兆美元俱樂部

2019-04-26 03:05

普金會登場 普亭遲到取消迎接儀式

2019-04-25 14:31

民主黨參選大爆炸 拜登3度問鼎白宮民調居冠

2019-04-25 23:14

復活節爆炸案罹難人數 斯里蘭卡下修至253人

2019-04-26 03:23

法艦通過台海 巴黎未具名軍官：平均每年一次

2019-04-25 21:45

影／拜登宣布參戰2020大選 CNN：川普最怕的對手

2019-04-26 13:17

黃背心抗議五個月 法總統終回應：砍稅1746億元

2019-04-26 12:15

普亭會金正恩：北韓需要安全保證

2019-04-26 00:14

電動車行情差 研究：卡在售價與充電

2019-04-25 18:34

美老牌益智節目出現「電腦人」 連贏14戰獎金逾百萬美元

2019-04-25 15:48

化解菁英政治疑慮 馬克宏欲廢「總統搖籃」名校

2019-04-26 09:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top