包袱不小！以前的白登恐拖累現在的白登

2019-04-26 13:22 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



白登過去恐成敗選累贅。記者／趙元良攝影 分享 facebook

千呼萬喚始出來，前副總統白登終於在25日宣布參加2020年總統大選，爭取民主黨提名；雖然根據目前民調，白登是眾多角逐民主黨提名資格的參選人當中最被看好的，但若以歷史為鑑，加上民主黨氛圍正在改變，白登必須跨越層層障礙，才能在黨內初選勝出。

民調保持領先，是對白登有利的因素之一。就算比其他參選人較晚宣布投入選舉，白登照樣位居優勢地位；民調機構「晨間諮詢」(Morning Consult)21日完成調查的最新統計顯示， 30%民主黨初選選民支持白登。

獲得藍領勞工青睞，是白登的另一個強項；白登出身於賓州史克蘭頓(Scranton)，被認為有助於贏回「鐵鏽帶」(Rust Belt)溫和派選民支持。

在2016年總統大選中，從賓州、密西根州到威斯康辛州、俄亥俄州，都被代表共和黨出徵的川普橫掃攻下。

白登能夠吸引不同族群選民，對選情更有加分效果；他的選舉主軸放在爭取中產階級，但能獲得其他群眾支持，包括勞工階級在內；如果他能穩住白人選民與勞工選民，外加爭取非洲裔選民認同，那麼在民主黨初選將變得所向無敵。

不過，民主黨氛圍正在改變，年輕人、婦女及少數族裔在黨內迅速崛起，76歲的白登象徵已經過去的世代；白登曾於1988年、2008年兩度角逐民主黨黨內初選，卻都鎩羽而歸，如此尷尬紀錄可能產生扣分作用。

向大型企業籌募政治獻金，恐怕也讓白登在黨內引發爭議；不少民主黨人士紛紛倡議，參選人應該避免向財團募款，但白登宣布參選後第一站募款活動，卻由媒體集團康卡斯特(Comcast)執行長科恩(David L. Cohen)主辦。

在政壇打滾近半世紀的白登，過去曾經犯下的各種錯誤，如今恐怕都將成為累贅，從塵封歷史裡被對手挖出來做為攻擊素材，包括擔任聯邦參議員任內對重大法案的投票紀錄以及曾經引發爭議的失言風波等。