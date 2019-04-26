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民主黨提名爆炸！全美300人要選總統 楊安澤也被列入

2019-04-26 13:22世界日報 記者胡玉立／綜合報導

白登為民主黨第20人參選，歷來最多已有300多人登記選總統。 法新社
白登為民主黨第20人參選，歷來最多已有300多人登記選總統。 法新社
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白登25日宣布角逐總統大位，民主黨2020年總統提名爭戰就此創下20人參選的最高紀錄；事實上，自1月以來，已有300多名公民向聯邦選舉委員會提交文件，登記競選美國總統。

「華盛頓觀察家報」(Washington Examiner)指出，今年民主黨全國代表大會(DNC)針對參與前兩次早期辯論資格，設定了籌款和民調基準；媒體是否花時間報導他們的新聞，也很關鍵。

所以，儘管華裔企業家楊安澤從未有過民選職務，仍被列入；靈性宗師瑪麗安·威廉森(Marianne Williamson)也入列，因為有線電視新聞網(CNN)才和她舉行了市民大會形式節目。

88歲的阿拉斯加前聯邦參議員葛瑞維爾(Mike Gravel)也很重要；佛羅里達州米拉瑪(Miramar)市長梅森(Wayne Messam)正努力爭取媒體關注，雖然他財務狀況不佳，連競選人員費用都付不出來。

2020年民主黨參選戰況空前激烈，歷史學者和政治評論家紛紛用「極其罕見」、「史無前例」來形容。

一連串民意調查顯示，名列前茅者除了白登之外，夏威夷州國會眾議員葛巴德(Tulsi Gabbard)和37歲的印第安納州南灣市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)也因媒體大量報導，民調知名度穩步上升。

六位競選民主黨總統提名的聯邦參議員包括：新澤西州布克(Cory Booker)、紐約州陸天娜(Kirsten Gillibrand)、加州賀錦麗(Kamala Harris)、明尼蘇達州柯洛布查(Amy Klobuchar)、佛蒙特州桑德斯(Bernie Sanders)和麻州伊麗莎白‧華倫(Elizabeth Warren)。

俄亥俄州立大學政治學名譽教授保羅貝克(Paul Beck)說，媒體傾向關注民調受歡迎且有籌款能力的候選人，得到媒體關注可以讓候選人保持活力，不然的話很難向前進。這自然形成了循環。

他說：「如果沒能在早期參與任何辯論，就只會成為一名看不見的候選人。無論你有多好，都不會得到關注。」

民主黨民調
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