川普想與中俄談核武協議 專家：其實不想被條約束縛

2019-04-26 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



美國總統川普（左）希望與俄羅斯和中國談成新的軍備控制協議。圖為川普去年7月在赫爾辛基與俄羅斯總統普亭開峰會。路透 分享 facebook 華盛頓郵報報導，美國總統川普下令他的政府做準備，希望推動與俄羅斯和中國談成新的軍備管制協議，他先前曾對21世紀核武競賽開支表達不滿，但專家懷疑他在此一任期結束之前會獲致任何成效，也有人擔心此舉背後的真正用心。

華郵引述高階官員報導，新努力的目標是將原本未受限的俄羅斯核武納入規範，並說服中國首次加入限制或驗證其武力的軍備管制條約。美國官員著手研擬多種方案，但川普政府的第一個四年任期剩下不到兩年，與中、俄又各自產生過爭執，能否獲致實質成果很難說。

要求匿名的高官說：「總統指示我們必須放眼更具野心的軍備管制，能夠處理更多武器，而且不止我們和俄羅斯。你們會看到政府討論如何達成不僅止於反映冷戰思維的軍備管制。」

美、俄、中三邊核武管制協定將是令人矚目的外交成就；光是分別談成的條約就具有重大意義。但這通常需外交折衝和長年協商，對於退出限武協定卻尚未談成任何新約的川普政府而言是大挑戰。

川普本月在華府持續推動美中貿易談判之際曾提到他的目標。他說，與北京簽署貿易協定之後，應達成刪減軍費的協議：「俄羅斯、中國和我們，都在製造價值數千億美元的武器，包括核武在內，這太荒謬了。」

華府和莫斯科之間最後一項重大限武協定《新戰略武器裁減條約》（New START）2011年生效，2021年到期。如果雙方同意，條約可延長五年。

美國有線電視新聞（CNN）報導，部分觀察家擔心，川普政府提出此議的真正目的可能是想方設法要退出他們認為過時且束縛太多的條約，因為三邊核武管制協定的野心太大難達成、中國向來無意接受管制。川普先前表示，如果無法達成協議，美方將以更多經費、更創新方式超越核武對手。

軍備管制與禁止核武擴散中心的資深政策研究主任貝爾說：「提出中國的唯一理由是無意延長《新戰略武器裁減條約》。」貝爾和其他限武專家擔心，要不了多久，全球兩大核武強權就會擺脫對彼此核武庫的限制，為數十年來首見。