2020總統大選 新州參議員布克獲最多背書

2019-04-26 12:30 世界日報 記者 世界日報 記者 謝哲澍 ／新澤西州報導



2020美國總統大選，新澤西州國會參議員布克獲最多背書。記者／林淑萍攝影 分享 facebook

美國統計預測專家西爾瓦（Nate Silver）公布有關2020總統大選的最新統計，新澤西州國會參議員布克（Cory Booker）獲得最多的背書（endorsements）。統計顯示，往年獲最多背書者往往容易贏得最終的黨內提名。

根據統計，布克在背書數量中獲得57分，領先於加州參議員Kamala Harris（55）、明州參議員Amy Klobuchar（44）。然而呼聲最高的兩名民主黨參選人，包括前副總統白登和參議員桑德斯（Bernie Sanders），均僅獲20多分，似乎對傳統的「背書遊戲」不感興趣。

前州長克利斯蒂2016年參選總統失利，他在盤點原因時認為民眾並不在意背書，「我在新罕布夏州獲得了最大兩份保守黨報紙的背書，並獲得了其他一系列媒體、領袖的支持，但最終卻在初選上只獲得了7%的選票。」他認為，這一現象說明民眾「已經不再在意媒體或者領袖的背書，也不關心報紙的社論說了些什麼。」

然而西爾瓦指出，雖然選民不在意背書，但統計顯示背書數量往往影響參選人能否獲得黨內提名。據統計，自1972年來的11次大選中，九次最終提名均為獲背書最多的參選人。詹姆士麥迪遜大學（James Madison University）政治學教授Martin Cohen指出，背書多意味著黨內大佬們都支持該參選人，也會給選民這一印象。

布克的背書者大多以新州政治人物為主，包括州長墨菲、參議員梅南德茲（Robert Menendez）等。Cohen說，雖然很多人不在意這些州內支持，「但如果你得不到，那麻煩就大了。」