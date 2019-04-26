拆廁所減房稅 伊州長普立茲克遭聯邦調查

2019-04-26 11:29 世界日報 特派員 世界日報 特派員 黃惠玲 ／芝加哥報導



為減房稅廁所全拆，超級富豪州長遭聯邦調查。記者／黃惠玲攝影 分享 facebook

身家30多億的伊利諾州州長普立茲克，因涉嫌拆除芝加哥市區豪宅內的五個衛生間，「刻意」促使該棟房子淪為無法居住，進而壓低房產稅的行為，已受到聯邦檢察官調查。

根據最先曝光此調查行動的WBEZ-FM 91.5廣播電台指出，包括普立茲克及其妻子，還有妻弟名斯特(Thomas Muenster)都在聯邦審查名單中，該電台表示，檢察官從去年10月開始對此案調查，目前仍在進行，但還沒有提控跡象。

聯邦檢察官芝加哥辦公室24日對於是否調查普立茲克不願回應。

對此傳言，普立茲克24日出席芝加哥一場活動時提到，直到現在並沒有執法人員跟他們夫妻接觸，他也是聽到該電台廣播才知道此情況。

普立茲克說，「我非常有信心，有關這件事的任何審查結果，都會顯示我們遵守了規則」，至於是否對調查感到擔心？普立茲克表示，「沒有任何擔憂」，他也重申一切作業都有遵照規定。

庫克郡獨立監察長辦公室(Office of the Independent Inspector General) 監察長布蘭查德(Patrick Blanchard)，是在調查庫克郡房產估價局(Cook County Assessor office)局長貝利斯(Joe Berrios)是否與普立茲克少繳房產稅相關時，發現了普立茲克位於芝市黃金海岸區(Gold Coast)的豪宅，疑故意拆除屋內五處洗手間，營造「無法居住」假象而拉低房屋價格，並因此少繳了33萬元的房稅。

布蘭查德去年10月公開了這項報告，他並稱此行為「欺騙納稅人」。

根據調查，普立茲克的妻子M.K.普立茲克於2015年，要求工程承包商，拆除他們位於黃金海岸區豪宅內的五個衛生間，讓這棟房子變成「不適合居住」，因此在2012到2014年三年間，獲得13萬2000元的房產稅減免。

報告中說，2012年1月倒2015年10月間，這棟面積6378平方呎的豪宅都是「沒有衛生間」的情況，房產價格也從630萬遽跌到110萬元，加上之前的13萬多房稅退稅，「拆廁所」讓普立茲克共省了33萬1000多元的房稅。

普立茲克名下的這棟豪宅，位於芝市北艾斯特街(North Astor St.)，他從2006年起展開耗資達2400萬元的整修工程，2010年時，曾經因為與承包商有糾紛而宣告停工，普立茲克說「也因為如此，該工程暫停進行，為減少損失，也就是在那時候尋求房產現值重估，之後也因此降低房稅」，不過，他也說，現在該棟房子已經繳交正常的房產稅了。

由於當時正值競選州長期間，普立茲克曾抨擊當時公布這份「內部調查文件」是政治陰謀。

不過，伊州議會的共和黨議員們，隨即要求對普立茲克刻意逃稅的行為進行聯邦調查。

截至24日，現任庫克郡房產估價局局長的卡亞吉(Fritz Kaegi)及前任局長貝利斯都說不知道聯邦在調查此案；伊州庫克郡檢察官福克斯(kim Foxx)則不願證實。