影／川普召見推特執行長 抱怨自己粉絲數狂掉

2019-04-25 17:40 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



社群媒體推特（Twitter）創辦人兼執行長多爾西（Jack Dorsey），日前受白宮邀請與美國總統川普進行30分鐘的閉門會議。《華盛頓郵報》報導，川普在會議中最關心的問題，竟是自己的推特粉絲人數不斷下滑。

推特23日公布財報，表現優異，第1季獲利1億9100萬美元，消息發出後，愛用推特的美國總統川普立即上網，發言邀功並引用一位電視主播說的話，表示「推特最重要的貴人就是川普」，同時抱怨推特不公平，歧視保守派，害他粉絲人數下滑，說如果推特不玩政治遊戲，獲利一定會更好。

不久後，川普就在白宮接見推特執行長多爾西，白宮並未透露細節，但推特發言人事後表示，「他們討論推特在2020年美國大選前，保護公眾良性對話的承諾，以及為應對鴉片危機所做的努力。」

不過《華盛頓郵報》報導，會議多數的時間，川普都在抱怨自己粉絲數量下跌，質疑推特背後動手腳。《路透》報導，川普之前就曾多次抱怨粉絲減少的問題，發文指控推特從中作梗且偏袒民主黨。根據社交媒體資料公司Keyhole資料，川普在2018年7月時粉絲量少了20.4萬人。

《華郵》指出，多爾西會中再度重申推特的解釋，表示這是因為公司強力執行政策，致力於清掃假帳號和垃圾帳號，因此許多知名人士的粉絲數都出現下滑，包括他自己在內。

這是川普首次與多爾西會談，而川普似乎對這樣的答案感到滿意，特地在會後上推特表示，「今天下午在白宮和推特傑克會面。討論了很多關於他們的平臺和世界社交媒體的主題。期待保持開放的對話！」