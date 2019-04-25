白宮官員洩底：川普面前 不能提俄國任何話題

2019-04-25 21:17 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



俄羅斯干預2016年美國總統大選的狀況，在2020年是否再度上演，讓國安高層憂心忡忡；有線電視新聞網(CNN)24日報導，國土安全部以及多位政壇領袖，都對俄羅斯千方百計介入美國公共事務對白宮提出警告，包括俄羅斯可能企圖左右2020年大選，但白宮卻充耳不聞。

報導中指出，一名政府官員透露，白宮對於俄羅斯企圖干預2020年大選的問題根本不想理會，相關官員想請白宮官員好好傾聽，困難度好比「拔牙」。

官員指出，過去幾個月的時間裡，多位官員不斷努力，嘗試警告白宮要小心外國勢力介入2020年大選的嚴重性，必須嚴肅面對，國家情報總監柯茨(Dan Coats)也持同樣看法，並認為川普政府對於這個問題不夠積極，應該主動對國會與社會大眾告知才是。

報導指出，官員透露，「整體來看，白宮高層官員覺得，在川普面前提及俄羅斯的任何相關話題，都是不妥的。」

報導指出，包括國安部等政府機關，過去這段期間以來數度提出請求，希望召開部長級會議，討論外國勢力可能介入2020年大選的問題，但通通都被白宮國家安全顧問波頓(John Bolton)領導的國家安全會議(National Security Council)打了回票。

國家安全會議發言人馬爾奎斯(Garrett Marquis)對CNN發表聲明指出，如果有人提出政府並沒有盡全力保衛美國選舉的說詞，這些說法絕對是錯誤的。

紐約時報24日報導，白宮代理幕僚長穆瓦尼(Mick Mulvaney)今年稍早曾對當時的國安部長尼爾森(Kirstjen Nielsen)說，有關俄羅斯干預2020年大選的話題，千萬不要呈報給川普，因為川普迄今對「通俄案」仍充滿芥蒂，認為這項議題會讓他贏得總統大選的合法性遭到質疑。

穆瓦尼對紐時發表聲明回應指出，並不記得曾經在會議中說過這樣的話。