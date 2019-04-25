禁家長穿著暴露入校園 美國公校紛訂新規

2019-04-25 21:26 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



美國德州休士頓一所學校本周制定了服裝準則，不過，這項準則是針對家長，禁止家長穿著不當服裝到校。

類似運動正在全國各地學校展開，愈來愈多學校針對家長及訪客擬出服裝儀容規範，不准家長在校內穿著短裙短褲、睡衣等服裝；但也有人認為這樣的硬性規定，將影響家長參與孩子的學校教育。

休士頓詹姆斯麥迪遜高中(James Madison High School)校長夏洛特．布朗(Carlotta Outley Brown)表示，「家長穿著有傷風化的服裝，這樣的服裝儀容不適合學校的教育環境。」

她在學校官網寫信給家長和訪客，禁止戴浴帽、穿睡衣、下垂的褲子、緊繃出臀形的緊身褲、超短褲和露出太多皮膚的破爛牛仔褲等服裝；指違反規定者，將不被允許進入學校。

學校過去的確曾要求家長穿著得體，但現在，這些要求開始以更正式方式傳達，包括使用信函、並制定服裝規定。

維吉尼亞州里奇蒙(Richmond)的歐巴馬小學(Barack Obama Elementary School)也要求父母不要戴睡帽、穿睡褲、短褲和不及腰的褲子。校方要求家長和訪客：「我們必須為孩子打扮好自己。」

詹姆斯麥迪遜高中所在的休士頓獨立學區不願評論此事。歐巴馬小學所在的瑞奇蒙公校學區則表示，學區不知道該校的家長著裝政策，並指該政策未獲適當批准，也無效力。

田納西州議員帕金森(Antonio Parkinson)已著手推動立法，要求各學區制定家長和其他訪客的校內行為準則，其中包括服裝儀容要求。

帕金森說，他聽到校方有關家長服裝儀容不當的擔憂，包括「父母帶睡衣到學校，身體部位暴露出來，想想這樣的一天對孩子造成的影響。」

不過，共和黨田納西州眾議員威廉姆斯(Ryan Williams)反對該法案，指這種著裝規定可能會阻止家長參與孩子的學校教育。

美國公民自由聯盟(ACLU)律師艾瑪．羅斯(Emma Roth)表示，規定家長服裝儀容可能違反聯邦法律第九條；該法律禁止在接受聯邦資助的學校出現性別歧視。