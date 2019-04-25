美老牌益智節目出現「電腦人」 連贏14戰獎金逾百萬美元

2019-04-25 15:48 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合24日電



賀饒爾參加「Jeopardy」益智節目，獲得獎金已逾100萬元。圖為他獲勝時，對手鼓掌致意。(Jeopardy公司) 分享 facebook

賀饒爾(James Holzhauer)參加電視益智節目「危險邊緣」(Jeopardy!)14次，兩個多星期就贏得超過100萬美元獎金，使得他是為這個節目製造的「電腦人」的傳言不脛而走。

34歲的賀饒爾本月4日開始參賽以來，七度打破這個1984年開始播出的節目一天最高獎金紀錄，包括締造13萬1127美元的新紀錄，粉碎了原來有人一天贏得7萬7000美元獎金的最高紀錄。

這個來自拉斯維加斯的職業賭徒手腳俐落，按鈕搶答快如閃電，而且知識淵博。他也展現賭徒本色，非常冷靜，而且很敢下大注。

這個節目最神聖的紀錄，2004年簡寧斯(Ken Jennings)連贏74場，獲得超過250萬美元的創舉，似乎即將讓出寶座；連簡寧斯都不得不佩服，把賀饒特稱為「危險邊緣」競賽的「完美機器」。

就像大部分表現傑出的參賽者一樣，賀饒爾出賽前也努力惡補，並發現兒童書刊對學習陌生知識很有幫助；他還在家裡複製節目陳設和搶答按鈕練習。他自稱鮮少盲目猜測答案，因為他不喜歡這樣做的機率，而他似乎像電腦一樣過目不忘。

他曾為女兒訂定一個充滿雄心的目標，在一個節目中贏得11萬0924美元，因為女兒的生日是2014年11月9日。他第四次上節目就達到這個目標。

他的策略是節目一開始就選擇獎金最高的題目，以迅速累積獎金，搶下第一輪的「每日雙倍獎金」。一旦獲得這個機會，他通常把全部獎金孤注一擲。如果答錯了，他還有足夠時間扳回來。但是，他極少答錯。

他也會爭取第二輪的兩個「每日雙倍獎金」，只是有所保留，雖然還是賭得很大。最後的第三輪為他提供又一個下重注的機會。他曾下注6萬美元，結果幸運豐收。

賀饒爾既是冷面賭徒，又表現得很有溫情，每次上節目都會刻意向親人致意。親人輪番問候完了換成朋友。主持人打趣說，他再贏下去親友就不夠用了。

根據賀饒爾的風格，他打破簡金斯的獎金紀錄的機率，高於超過後者連勝74場的機率，而電視觀眾要到9月才能見分曉；在此同時，「危險邊緣」收視率已節節升高。