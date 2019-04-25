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經濟解析／臉書保障用戶個資 但財報不必這麼「隱私」

2019-04-25 12:52經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

一再傳出用戶個資保護不力、不當利用用戶資料等負面消息的臉書（Facebook），24日最新公布的第1季財報表現卻十分亮眼，營收年增率高達26%到151億美元。華爾街日報專欄作者Laura Forman說，臉書應該更透明地告訴投資人，公司到底運用怎樣的方法賺錢、哪個部門最賺錢等更詳細的資訊。

臉書現在正因可能涉及違規將用戶資料分享給第三方，被美國聯邦貿易委員會調查。這次公布的財報中為此列出一次性的「可能損失」30億美元，做為罰款準備金。30億美元金額之高，一旦成真，將會是貿委會有史以來與隱私有關的最高額罰款。30億美元，大約少於臉書自由現金流的四分之一。

扣除這筆30億美元的準備金，臉書第1季的營業利益依舊能到64億美元，年增17%。財報公布後，臉書股價在盤後交易彈升近10%；今年到目前為止，臉書己經漲了39%。

這篇專欄報導指出，臉書的財報看不清公司哪個業務賺錢。臉書只公布每月平均用戶總數有23.8億戶，年增8%。廣告營收年增26%，但未明細列出像是Facebook、Instagram、WhatsApp等應用程式（app）個別的相關資料。

Forman認為，把旗下所有平台的用戶數統統兜在一起，臉書可以得出現在每一天有超過21億人在使用至少一個旗下的服務平台。然而每個平台的表現不會是一樣的。

例如WhatsApp，還沒能貢獻明顯營收，Instagram廣告收入則非常可觀。根據數位廣告平台Kenshoo的資料，廣告主投放在Instagram上的廣告費第1季年增率高達44%，比整體社群媒體平均的27%增幅，明顯高出非常多。調研公司EMarketer預估，Instagram約將可占臉書今年全球行動裝置廣告營收的23%。

Forman說，臉書已明確宣告要大幅整頓服務，保障戶個資，不過它的企業營運資訊，可以不必這麼「隱私」。

臉書財報未明細各平台營運狀況。 路透
臉書財報未明細各平台營運狀況。 路透
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